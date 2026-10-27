Verstappen défend le projet de Grand Prix du Rwanda malgré les critiques

Le projet de Grand Prix du Rwanda continue de susciter des réactions dans le paddock de Formule 1, alors que les controverses politiques et les questions liées aux droits humains entourant le pays alimentent les critiques. Après Helmut Marko, Max Verstappen a pris la défense de la décision d’organiser une course dans ce pays d’Afrique centrale, estimant que des reproches similaires pourraient être adressés à plusieurs nations déjà présentes au calendrier. Lewis Hamilton soutient lui aussi le retour de la discipline sur le continent africain, tout en insistant sur la nécessité de ne pas ignorer les conflits et les crises humanitaires.

La perspective d’un Grand Prix de Formule 1 au Rwanda (voir photo du projet sous l’article), envisagé pour le début des années 2030, continue de diviser les observateurs. Si le retour du championnat du monde en Afrique constitue un objectif défendu depuis plusieurs années, le choix du pays hôte soulève des interrogations concernant sa situation politique et son bilan en matière de droits humains.

Max Verstappen est devenu l’une des dernières personnalités importantes du paddock à prendre position sur cette question, dans le prolongement des déclarations formulées la semaine dernière par Helmut Marko.

L’ancien conseiller de Red Bull avait estimé qu’un championnat véritablement mondial devait être présent dans toutes les régions du globe. Il avait également appelé à replacer les critiques visant le Rwanda dans un contexte plus large, en tenant compte de la situation d’autres pays accueillant déjà des Grands Prix.

Interrogé sur les controverses politiques et les préoccupations relatives aux droits humains entourant l’organisation du nouveau Grand Prix d’Afrique, Verstappen a adopté une position proche de celle de Marko.

Le quadruple champion du monde considère que les reproches adressés au Rwanda ne sont pas nécessairement propres à ce pays.

"On pourrait dire tout cela à propos de beaucoup de pays."

Le pilote Red Bull ne souhaite toutefois pas s’engager davantage dans le débat politique.

Questionné sur la possibilité qu’il soit encore présent sur la grille lorsque la course devrait faire ses débuts, au début des années 2030, le Néerlandais est resté prudent.

"Nous verrons bien à ce moment-là."

Il a néanmoins rappelé qu’il connaissait déjà le pays.

"J’y suis déjà allé, donc oui, très bien."

Le Néerlandais s’était effectivement rendu au Rwanda en décembre 2024, dans le cadre d’une sanction de travaux d’intérêt général imposée par la FIA.

À Kigali, il avait participé à un programme de développement du sport automobile destiné aux jeunes pilotes, en travaillant avec des concurrents débutants. Cette expérience constitue son principal contact direct avec le pays, même si ses déclarations actuelles ne précisent pas son opinion sur les conditions politiques entourant l’organisation du futur Grand Prix.

Lewis Hamilton a également exprimé son soutien au retour de la Formule 1 sur le continent africain. Le septuple champion du monde considère que cette perspective dépasse largement la question du seul Rwanda et doit être envisagée à l’échelle de l’ensemble du continent.

"Cela va bien au-delà d’un seul pays. Il s’agit du continent lui-même, et il compte tellement de pays magnifiques."

"Comme je l’ai dit, aller là-bas ne signifie pas que l’on ignore les événements qui s’y produisent."

"Je pense que nous devons nous assurer de continuer à faire pression pour améliorer la situation politique."

"Il y a beaucoup de paix que j’espère voir s’installer un jour."