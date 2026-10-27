Alpine F1 donne sa chance à Minì au Mexique, Colapinto devra attendre les EL2

Alpine F1 donnera l’occasion à Gabriele Minì de participer à sa toute première séance officielle de Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de Mexico. Membre de l’Alpine Academy depuis 2023 et actuellement quatrième du championnat de Formule 2, le jeune Italien prendra le volant de l’A526 de Franco Colapinto lors des premiers essais libres vendredi.

Alpine poursuit sa tournée américaine en prenant la direction de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, théâtre du Grand Prix de Mexico. Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, le circuit mexicain représente un défi technique particulier pour les équipes, notamment en matière de refroidissement et d’appui aérodynamique.

Mais pour l’écurie française, le rendez-vous sera également marqué par la présence d’un nouveau visage au volant de l’une de ses monoplaces.

Gabriele Minì participera en effet à la première séance d’essais libres du vendredi, dans le cadre des obligations réglementaires imposant aux écuries de confier du temps de roulage à de jeunes pilotes.

L’Italien prendra la place de Franco Colapinto dans l’A526, avant que l’Argentin ne retrouve son baquet pour la suite du week-end.

C’est une étape importante dans sa progression, après plusieurs séances d’essais au volant d’anciennes monoplaces de l’écurie française. Minì entend profiter de cette opportunité pour acquérir de l’expérience au plus haut niveau, mais aussi pour apporter des informations utiles à Alpine dans un week-end où Pierre Gasly et Colapinto viseront les points.

Une nouvelle étape après trois années au sein de l’Alpine Academy

Gabriele Minì poursuit son ascension dans la filière de jeunes pilotes d’Alpine, qu’il a intégrée en 2023, avant sa première saison en Championnat de Formule 3.

Depuis, le jeune Italien a franchi les différentes étapes des formules de promotion jusqu’à devenir l’un des prétendants au titre en Formule 2. À quatre courses de la fin du championnat, il occupe la quatrième place du classement général, avec deux victoires et sept autres podiums à son actif.

Ses performances lui permettent désormais de franchir une nouvelle étape en participant pour la première fois à une séance officielle d’un week-end de Grand Prix de Formule 1.

Minì n’arrivera toutefois pas sans expérience au volant d’une monoplace de la catégorie reine.

Au cours de l’année 2026, il a régulièrement piloté l’Alpine A525 de la saison précédente dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars), qui permet aux écuries de faire rouler leurs jeunes pilotes avec d’anciennes voitures.

Ces séances lui ont permis de se familiariser avec les exigences physiques et techniques de la Formule 1, ainsi qu’avec les procédures de travail de l’équipe.

Son apparition à Mexico représentera néanmoins une expérience différente, puisqu’il devra évoluer dans le cadre d’un véritable week-end de compétition, avec la monoplace actuelle de l’écurie.

Gabriele Minì ne cache pas son enthousiasme à l’idée de découvrir l’A526 lors d’une séance officielle.

Après plusieurs années de progression dans les catégories de promotion, le jeune Italien considère cette participation comme une étape importante de son parcours.

"Je suis impatient de prendre le volant de l’A526 et de participer à mes premiers Essais Libres 1 en Formule 1. Après plusieurs années au sein de l’Alpine Academy et avoir gravi les échelons en formules de promotion, disputer une séance officielle de Formule 1 sera un moment particulièrement fort pour moi."

Le pilote a également tenu à remercier les responsables d’Alpine pour la confiance qui lui est accordée, notamment Flavio Briatore et Steve Nielsen.

"Je remercie Flavio, Steve et toute l’écurie pour leur confiance et pour cette opportunité. Je me suis beaucoup préparé à Enstone, tant au simulateur qu’en travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs, afin d’être prêt à donner le meilleur de moi-même, tant sur le plan personnel que pour l’équipe."

Cette préparation doit lui permettre d’aborder sa première séance sans se limiter à la simple découverte de la monoplace. Minì aura également pour mission de contribuer au programme de travail de l’écurie, dans des conditions qui s’annoncent particulières en raison de l’altitude du circuit.

Si cette participation constitue une opportunité majeure pour sa carrière, Gabriele Minì souhaite avant tout réaliser une séance productive pour Alpine.

"Mon objectif est de faire le meilleur travail possible en piste et de fournir à l’équipe des données et des retours précieux afin de contribuer à un week-end réussi, au cours duquel Pierre et Franco viseront tous deux les points."