Mercedes face au mystère de sa W17 évoluée : Antonelli a trouvé la clé, pas Russell

La victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix des États-Unis n’a pas dissipé toutes les interrogations de Mercedes concernant les évolutions introduites sur sa W17 depuis la Malaisie. Si l’Italien a parfaitement exploité le potentiel de sa monoplace à Austin, George Russell a vécu un week-end nettement plus compliqué, terminant à plus de 50 secondes de son équipier. Un écart difficile à expliquer, qui illustre les problèmes rencontrés par l’écurie allemande avec un package aérodynamique dont la fenêtre de fonctionnement semble s’être considérablement réduite. Toto Wolff reconnaît que ces nouveautés n’ont pas produit les résultats espérés immédiatement, mais Mercedes entend poursuivre leur développement, avec des conséquences importantes pour la conception de sa voiture de 2027.

Mercedes pensait avoir franchi une étape importante dans le développement de sa W17 en introduisant un ensemble conséquent d’évolutions lors du Grand Prix de Malaisie. Plusieurs mois de travail avaient été consacrés à ce package, le premier d’une telle ampleur depuis les nouveautés apportées au Canada.

Contrairement à certaines équipes qui privilégient l’introduction régulière de petites améliorations, Mercedes avait choisi de regrouper ses développements dans un ensemble plus important, attendu avec impatience à Sepang.

Mais les premiers résultats ont été loin de répondre pleinement aux attentes. En Malaisie, l’écurie allemande a rencontré des difficultés de rythme et de régularité, malgré la deuxième place obtenue par Kimi Antonelli derrière Max Verstappen.

Les caractéristiques particulières du circuit de Sepang ont toutefois incité Mercedes à ne pas tirer de conclusions trop rapides sur les performances de ses nouvelles pièces. L’équipe a alors décidé de procéder à une comparaison directe lors du Grand Prix de Singapour, en faisant rouler ses deux pilotes avec des configurations différentes.

Antonelli a conservé les évolutions introduites en Malaisie, tandis que George Russell est revenu à l’ancienne spécification, dont le comportement était mieux connu. Cette initiative, proposée par Russell lui-même, devait permettre à Mercedes de mieux comprendre les différences entre les deux configurations et d’identifier l’origine des difficultés rencontrées.

À Austin, Mercedes a finalement choisi d’équiper ses deux monoplaces du nouveau package.

Avant le week-end américain, Toto Wolff avait expliqué que l’équipe devait impérativement comprendre comment exploiter ces évolutions, non seulement pour améliorer les performances de la W17, mais aussi pour orienter le développement de la monoplace de 2027.

Le directeur de Mercedes estimait que les nouvelles pièces imposent une approche différente en matière de réglages.

"Je pense que cette nouvelle voiture nécessite une philosophie de réglages très différente de celle de la voiture précédente, et c’est ce que nous sommes en train d’apprendre actuellement," disait-il avant Austin.

"Est-ce qu’elle offre les performances que nous espérions obtenir avec cette évolution ? Je ne le pense pas encore, mais c’était un pas dans la bonne direction. À Austin, nous verrons si nous pouvons continuer à consolider cela et si, dans les faits, elle offre davantage de performances, parce que c’est crucial pour l’orientation du développement de l’année prochaine."

Et maintenant ? Le Grand Prix des États-Unis a offert une démonstration particulièrement frappante des différences de comportement de la Mercedes selon les pilotes et les réglages adoptés. Kimi Antonelli a parfaitement exploité sa W17 pour décrocher la pole position, avant de contrôler la course en tête et de s’imposer.

George Russell, en revanche, n’a jamais semblé aussi à l’aise avec sa monoplace. Le Britannique a terminé à plus de 50 secondes de son équipier, sans qu’un événement de course ou une circonstance évidente permette d’expliquer un écart aussi important. Les deux pilotes disposaient pourtant du même package d’évolutions.

Russell a avancé une hypothèse pour expliquer cette différence : les nouveautés auraient considérablement réduit la fenêtre de fonctionnement optimale de la W17. Autrement dit, la voiture serait désormais capable d’atteindre un niveau de performance supérieur, mais uniquement lorsque ses réglages correspondent très précisément aux exigences du circuit et aux besoins du pilote.

La moindre difficulté à trouver cet équilibre pourrait donc entraîner une perte de compétitivité significative. Cette caractéristique rappelle les problèmes rencontrés par Red Bull avec ses RB20 et RB21 sous la précédente réglementation, lorsque l’équipe avait régulièrement peiné à exploiter le potentiel de ses monoplaces de manière constante.

Toto Wolff ne considère pas le déploiement de ce nouveau package comme une réussite. Pour le dirigeant autrichien, une évolution véritablement efficace doit produire des gains perceptibles dès son installation sur la monoplace, sans nécessiter une longue période d’adaptation.

"Je pense qu’une évolution réussie, c’est quelque chose comme ce que nous avons eu à Montréal : vous l’installez sur la voiture, le pilote vous dit que cela fonctionne, et vous le ressentez immédiatement."

"Elle apporte des gains dans le domaine sur lequel vous avez concentré votre développement, que ce soit dans les virages rapides ou dans les virages lents."

Le package introduit en Malaisie n’a pas répondu à ces critères lors de ses premières utilisations. Mercedes a néanmoins décidé de poursuivre dans cette direction, en s’appuyant sur les informations recueillies et sur les résultats de ses simulations.

Wolff établit d’ailleurs un parallèle avec la stratégie adoptée à Austin, où Mercedes a maintenu son choix d’un seul arrêt, une décision qui s’est révélée gagnante pour Antonelli.

"Cette évolution n’a pas fonctionné au début et, comme dimanche, nous sommes restés fidèles à notre stratégie et à nos données, ce qui a fait de la stratégie à un seul arrêt celle qui permettait de gagner la course."

"Je pense que nous faisons actuellement la même chose avec cette évolution. Nos données nous montrent que la voiture possède l’appui aérodynamique. Nos données nous montrent où se trouvent les faiblesses, mais c’est aussi l’orientation de notre développement depuis trois mois et demi."

"Nous continuons donc dans cette direction et nous essayons de corriger les éléments qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient."

Mercedes ne remet donc pas fondamentalement en question la philosophie de son développement. L’équipe considère que les performances théoriques sont bien présentes, mais qu’il lui reste à comprendre comment les rendre accessibles dans un éventail de conditions plus large.

Pourquoi Antonelli maîtrise-t-il mieux les évolutions que Russell ?

Pour Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, une partie de l’explication pourrait résider dans la continuité du programme suivi par les deux pilotes.

Depuis la Malaisie, Antonelli a systématiquement utilisé le nouveau package. Russell, à l’inverse, est revenu à l’ancienne configuration à Singapour avant de retrouver les évolutions à Austin.

Ce changement de spécification a pu compliquer son adaptation et celle de ses ingénieurs, notamment dans la recherche de la meilleure direction de réglages.

Dans le débriefing de Mercedes après le Grand Prix des États-Unis, Resta a reconnu que le week-end de Russell avait une nouvelle fois été frustrant.

"Malheureusement, c’est encore un week-end un peu frustrant pour George, et cela montre simplement à quel point les écarts sont faibles actuellement entre toutes les équipes, mais aussi à quel point la fenêtre de fonctionnement de la voiture s’est un peu rétrécie récemment."

"Comment Kimi a-t-il réussi à libérer ce potentiel à Austin ? En réalité, cela a été un long processus. Tout a commencé en Malaisie, lorsque Kimi a utilisé les évolutions, puis il les a conservées à Singapour et de nouveau à Austin."

"Tour après tour, séance après séance, il a pu comprendre, progresser, apprendre et, finalement, il a réussi à tout mettre bout à bout, aussi bien sur son tour en qualifications que pendant la course."

Mais Resta insiste sur le fait que la victoire d’Antonelli ne signifie pas que la W17 soit devenue facile à piloter. Même lors de son succès à Austin, Antonelli a dû composer avec un équilibre délicat.

"L’équilibre de la voiture pendant la course était difficile pour Kimi. Il l’a mentionné après l’arrivée, mais ce n’était pas une caractéristique qui lui était propre. Cela a été le cas pour tous les pilotes."

"Nous avons entendu beaucoup de commentaires de chaque pilote à la radio ou après la course, et Kimi a réussi à gérer les pneus de la bonne manière, à les maintenir dans leur fenêtre de fonctionnement, à ne commettre aucune erreur et à tirer le maximum de ce qu’il pouvait obtenir ce jour-là."

Pour Mercedes, cette victoire constitue néanmoins une confirmation importante du potentiel de la monoplace.

"Je pense qu’il y a un très bon état d’esprit dans l’équipe, et c’est clairement une victoire très importante pour nous. Nous avons vu Kimi réaliser une performance exceptionnelle, donc tout le monde est très enthousiaste à ce sujet."

Mercedes veut comprendre le déclic d’Austin avant Mexico

La priorité de Mercedes avant le Grand Prix de Mexico sera donc d’analyser précisément la manière dont Antonelli et son équipe d’ingénieurs sont parvenus à transformer leur week-end américain.

Car la W17 n’avait pas immédiatement affiché son meilleur visage lors des essais libres du vendredi. L’équipe a ensuite progressivement amélioré ses performances jusqu’à la pole position du samedi et à la victoire du dimanche.

Pour Toto Wolff, cette progression constitue un élément essentiel à comprendre afin de reproduire plus régulièrement les performances observées à Austin.

"Je pense que l’évolution que nous avons installée sur la voiture est difficile à exploiter. Je pense qu’il [Antonelli] a réussi à trouver la bonne formule."

"Nous allons essayer de retracer chaque décision que nous avons prise et de la mettre en corrélation avec le manque de performance du vendredi, puis avec la surperformance relative du samedi et du dimanche."

"Mais au moins, la bonne nouvelle, c’est que la voiture fonctionne. Maintenant, il s’agit d’élargir sa fenêtre de fonctionnement."