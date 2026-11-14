Après la réussite du GP du Brésil, la F1 doit davantage oser courir sous la pluie

David Coulthard estime que la Formule 1 est devenue trop prudente lorsqu’il s’agit d’autoriser les pilotes à rouler sous la pluie. L’ancien pilote McLaren et Red Bull considère que les décisions prises au nom de la sécurité, bien que compréhensibles, finissent parfois par éloigner le championnat de son histoire et de ses traditions. Après un Grand Prix du Brésil particulièrement mouvementé, marqué par des conditions météorologiques difficiles et finalement remporté par Lando Norris, l’Écossais appelle à retrouver un meilleur équilibre entre la protection des pilotes et la possibilité de courir sur piste détrempée.

Le Grand Prix du Brésil a offert à la Formule 1 l’une de ses premières véritables confrontations avec la pluie depuis l’introduction de la nouvelle génération de monoplaces en 2026 mais aussi depuis pas mal de temps ! Un week-end particulièrement exigeant, durant lequel les pilotes ont dû composer avec des conditions changeantes, mais qui a également relancé le débat sur la manière dont la FIA gère les séances disputées sur piste mouillée.

Les qualifications ont notamment été perturbées par des pluies torrentielles, entraînant une interruption au drapeau rouge d’une heure et demie. Malgré ces conditions délicates, la séance a finalement pu aller à son terme, permettant à Lando Norris de décrocher la pole position au volant de sa McLaren.

Le Britannique a ensuite transformé cette première place sur la grille en une brillante victoire, au terme d’une course elle aussi marquée par les caprices de la météo.

Le Grand Prix a débuté sur une piste humide, avant que les conditions ne s’améliorent rapidement. Mais une nouvelle averse particulièrement intense en fin d’épreuve est venue semer le chaos, obligeant les pilotes à s’adapter une nouvelle fois.

Pour plusieurs observateurs, dont David Coulthard, ce week-end a démontré qu’il restait possible d’organiser des épreuves de Formule 1 sous la pluie, malgré les difficultés que cela représente.

Interrogé dans le podcast Up to Speed, l’ancien pilote McLaren et Red Bull a reconnu que la décision d’autoriser ou non les voitures à prendre la piste relevait exclusivement de la FIA.

"C’est la FIA qui décide en dernier ressort si la piste est ouverte ou non, et elle prend cette décision en se basant, je suppose, sur les retours des pilotes au fil du temps, mais aussi sur les connaissances acquises lors de courses précédentes où il y avait beaucoup d’eau stagnante et où les voitures partaient en aquaplaning", a expliqué Coulthard.

L’Écossais ne remet donc pas en cause la nécessité d’évaluer les risques avant de lancer une séance.

"Cela a été parfaitement fait au Brésil, en qualifications comme en course. Nous avons pu avoir des qualifications passionnantes. C’était une réussite."

Il estime cependant que la Formule 1 moderne accorde parfois une importance excessive au principe de précaution, au détriment de la compétition et de la capacité des pilotes à affronter des conditions difficiles.

Pour illustrer son raisonnement, Coulthard a utilisé une comparaison avec l’aviation, rappelant que chaque véhicule possède un environnement dans lequel il est censé fonctionner.

"Donc oui, je comprends. Je comprends que, de la même manière, un avion n’est pas un bateau, sauf s’il s’agit d’un hydravion. Il faut donc utiliser le véhicule, la machine, dans l’environnement auquel il est destiné. Mais nous sommes incontestablement beaucoup plus soucieux de la santé et de la sécurité. C’est le monde moderne dans lequel nous vivons."

Pour Coulthard, la capacité à piloter dans des conditions météorologiques difficiles fait partie intégrante de l’identité de la Formule 1.

Les courses disputées sous la pluie ont régulièrement occupé une place particulière dans l’histoire du championnat, mettant à l’épreuve le talent, la précision et la capacité d’adaptation des pilotes.

L’Écossais considère que les décisions actuelles risquent parfois de faire disparaître cette dimension du sport.

"Je ne veux évidemment voir personne se blesser, bien sûr que non, mais je pense que, parfois, nous ne respectons pas pleinement l’histoire de notre sport, parce que nous préférons pécher par excès de prudence plutôt que de nous dire : ’Essayons !’"

Coulthard reconnaît d’ailleurs lui-même que sa position comporte une contradiction.

"Maintenant, en disant cela, je me rends compte du problème que pose ma propre déclaration, parce que si vous essayez et que cela tourne mal, la question devient : ’Pourquoi avez-vous autorisé cela ?’ Alors que si vous choisissez la prudence, vous avez des gens qui demandent : ’Eh bien, pourquoi ne voit-on plus de voitures rouler sous la pluie ?’"