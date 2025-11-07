Norris a déjà ’oublié’ son statut de leader du championnat

Lando Norris a affirmé qu’il ne pensait pas à son nouveau statut de leader du championnat pilotes de Formule 1 et qu’il était plutôt doué pour "oublier" rapidement ce genre de choses.

Le Britannique a repris la tête du classement pour la première fois depuis l’Arabie Saoudite, grâce à une victoire au Grand Prix du Mexique lors de la dernière manche. Avec la cinquième place de son coéquipier Oscar Piastri, Norris a repris la tête avec seulement un point d’avance.

Il y a seulement six courses, après l’abandon aux Pays-Bas, Norris comptait 34 points de retard sur Piastri. Mais le pilote McLaren est sur une série de performances solides depuis, coïncidant avec un passage à vide de Piastri.

Avec les deux courses Sprint restantes, il reste 116 points à distribuer cette saison, et Max Verstappen n’est qu’à 36 points derrière, ayant également grignoté une partie importante du retard sur le duo McLaren depuis l’Italie.

Pourtant, Norris, qui a insisté sur le fait que ce nouveau statut de leader ne change rien à sa manière d’aborder les courses, révèle même qu’il n’y pense pas plus que ça !

"Ce n’est pas une chose à laquelle je pense vraiment, mais on me le rappelle parce que mes amis ou d’autres personnes en parlent."

"C’est quand même un sentiment agréable de se dire que je me bats pour un championnat du monde de Formule 1 et que je suis dans la position d’essayer de gagner des courses, c’est incroyable."

"Mais je ne pense pas en termes de courses ou de réaliser le rêve de devenir champion, ça ne change rien, rien n’est accompli et rien n’est terminé."

"Il reste encore 116 points à prendre, donc ça ne veut rien dire pour l’instant. C’est agréable d’y penser, mais il faut surtout continuer à se concentrer sur ce week-end, le prochain et la dernière course."

"J’ai souri pendant un jour, puis j’ai tourné la page. Ça fait du bien sur le moment, mais dès que je prends l’avion pour rentrer, j’essaie d’oublier autant de choses que possible."

"Je passe mes journées avec l’équipe à revoir tout et à préparer un week-end, mais même si c’est toujours agréable de se remémorer les événements, ça ne change rien dans ma façon de procéder."

"Je retiens ce qui a été bon, je comprends pourquoi c’était bien, mais aussi ce qui n’a pas été fait correctement et ce que je peux améliorer, et c’est tout."

"Les bons moments, ça n’influence ni mes sentiments ni mon approche. Et bien sûr, par le passé, certains mauvais moments semblaient toujours plus douloureux que les bons. Je suis assez doué pour presque tout oublier rapidement, profiter de quelques jours de repos et repartir."