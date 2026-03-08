Verstappen a pu ’remonter rapidement’ avant d’être ralenti par les pneus

Max Verstappen a terminé sixième du Grand Prix d’Australie après s’être élancé 20e sur la grille, et cette belle remontée est un point positif. Le pilote Red Bull note toutefois que pour lui, l’objectif était de dépasser les voitures moins rapides de manière régulière et propre.

Cela lui a permis de comprendre le fonctionnement de la batterie et des différents modes de dépassement de la voiture dans le peloton. Par la suite, il a noté une dégradation importante qui l’a empêché de tenter des paris stratégiques pour remonter davantage.

"Ca allait, nous avions plus de rythme que les équipes du milieu de peloton, donc j’avais besoin de remonter rapidement et proprement, ce que j’ai fait. J’ai pu utiliser la batterie, voir la gestion des batailles, et c’était positif" a déclaré Verstappen.

"J’étais ensuite esseulé, j’ai pris mon rythme, les deux composés de pneumatiques durs n’ont pas fonctionné pour nous, il y avait beaucoup de dégradation et de graining, et ça nous a obligé à faire une stratégie à deux arrêts."

Le quadruple champion du monde reste philosophe au sujet du retard de Red Bull sur Mercedes et Ferrari.

"Je ne peux pas être inquiet car ça ne va rien changer. Je ne m’inquiète pas, on va travailler avec l’équipe pour réduire cet écart, pas à pas, afin de devenir plus compétitifs."

"Mercedes sera rapide partout. Pour McLaren, je ne sais pas. À Bahreïn [lors des essais], ils étaient plus rapides. C’est très difficile à dire. Il faut voir circuit par circuit."

"Au final, peu importe d’être troisième ou quatrième. Nous visons la première place."

"Nous travaillons simplement à atteindre cet objectif de manière constante. J’espère que tout au long de la saison, nous pourrons réduire cet écart, car pour le moment, il reste conséquent."

S’est-il amusé au moins ? Verstappen fait la moue...

"Non, pas vraiment. Les dépassements étaient sympas, mais je me retrouve aussi face à des voitures deux secondes plus lentes."

"Pour moi, il s’agit juste de remonter le peloton. Ça peut paraître bizarre, mais c’est comme ça que je vois les choses : ce n’est pas vraiment une course équitable."

"J’essaie juste de remonter le plus proprement possible et de trouver mon rythme. À un moment donné, j’ai réussi à me démarquer du milieu de peloton, c’est tout."

Debrief Twitch du GP F1 d’Australie 2026 : ne manquez pas notre rendez-vous avancé exceptionnellement à ce soir à 18 heures sur le site et notre chaîne Twitch !