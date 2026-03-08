’On a été surpris par la tenue des pneus’ : Vasseur défend la stratégie de Ferrari

Ferrari a signé un bon résultat d’ensemble au Grand Prix d’Australie avec la troisième place de Charles Leclerc et la quatrième de Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, était plutôt satisfait malgré un retard encore conséquent sur Mercedes F1, qui a signé le doublé.

Le Français a répondu à Canal+ au sujet de la stratégie de Ferrari, qui a laissé ses deux pilotes en piste lorsque la première Safety Car est sortie, et il réfute que cela ait été une erreur, car la durée de vie des pneus durs était tout simplement impossible à anticiper.

"Il y a toujours des stratèges d’après course, et il y a toujours un gars pour nous dire après coup que c’était évident qu’il y allait avoir une Safety Car 12 tours après" a ironisé Vasseur à Canal+, qui ne pense pas que son équipe a fait une erreur.

"Je ne pense pas, ce qui s’est passé, c’est que Mercedes pensait refaire un arrêt, et on a tous été surpris par la tenue des pneus car on aurait pu faire 350 tours avec. A partir de là, ils ont su exploiter cet avantage, on avait prévu de s’arrêter lors de la deuxième Safety Car mais ils ont fermé les stands."

Le bilan sportif est positif en matière de résultat uniquement, avec 25 points engrangés et le statut de deuxième force du plateau, en plus de très bons départs. Vasseur se félicite et tire un bilan positif du week-end, même s’il ne sous-estime pas le travail à abattre pour rattraper Mercedes.

"Mercedes est plus rapide que nous dans toutes les conditions, qualifs et course. On fait plutôt une bonne course aujourd’hui, on doit progresser car l’écart était important, et on a une liste énorme de choses à améliorer sur la voiture, l’équipe, la compréhension de la réglementation, on peut être optimistes mais il y a beaucoup de travail."

"Hier on était à huit dixièmes, on n’a pas fait un bon travail et on avait beaucoup de frustration. On a pris un bon départ, on s’y attendait, on était dans le match mais on était un peu en surrégime au départ, il y avait toujours les trois ou quatre dixièmes qu’on imaginait en course."

"Il ne faut pas avoir trop de regrets sur la course, plutôt se dire que c’est un bon départ et qu’on voit mieux où l’on doit progresser. Jusqu’ici, tout le monde cachait on jeu et c’était difficile d’avoir une bonne vision de la performance des Mercedes, maintenant on voit mieux."

Interrogé sur le temps qu’il faudra pour revenir dans le match de manière régulière, Vasseur note qu’il ne faut pas réfléchir comme ça : "Il n’y a pas de délai car dans notre métier, quand on pense qu’on fait tout bien on est morts, donc il faut vouloir progresser."

"On est au début de la réglementation, tout est neuf sur la voiture et sur tous les points on se dit qu’on aurait pu faire mieux. C’est vrai pour nous et sûrement pour nos concurrents, le but est de travailler plus dur et plus fort que les autres, progresser plus vite et rattraper Mercedes dès que possible."

Et de confirmer que des évolutions arriveront surement au Japon sur la SF-26, qui devrait notamment retrouver son aileron arrière "Macarena", qui s’ouvre en effectuant un tour sur lui-même : "En Chine ce sera difficile car ce n’est qu’une semaine après, mais oui, il y a des évolutions qui arrivent bientôt."

