Hamilton voit ’énormément de positif’ après ’une course amusante’ en Australie

Lewis Hamilton a semblé plus heureux ce dimanche qu’il ne l’a été tout au long de la saison dernière. Le pilote Ferrari a terminé quatrième du Grand Prix d’Australie juste derrière son équipier, et les performances de la Scuderia étaient rassurantes en course face à Mercedes F1, qui a quand même signé le doublé.

Mais le Britannique a réussi à afficher de bonnes performances, et il est remonté sur Charles Leclerc en fin de course pour terminer à six dixièmes de l’autre Ferrari. Il pense qu’il aurait pu aller chercher le podium avec quelques boucles en plus.

"Je me sens bien ! J’aurais aimé continuer et avoir cinq tours de plus pour y arriver. Il y a énormément de positif à tirer de cette journée, la voiture se comporte bien, et c’était une course vraiment amusante" a déclaré Hamilton.

Et la stratégie, et si...

"Non, pas de ’et si’.... Il faudrait que je revoie la course."

"C’était une course vraiment plaisante et je me sentais bien. Encore quelques tours et j’aurais dépassé Charles, donc j’avais un excellent rythme. Beaucoup de points positifs à retenir de cette journée."

À la question de savoir si la course d’aujourd’hui reflétait mieux le rythme de Ferrari : "J’ai été très performant tout le week-end. Les qualifications n’ont pas montré mon véritable potentiel. Nous avons eu quelques problèmes pendant les qualifications, ce qui m’a relégué plus loin que je n’aurais dû."

"Aujourd’hui, aucun d’entre nous ne savait vraiment quel serait notre rythme réel, mais je me suis senti très bien dès le départ."

Le septuple champion du monde note toutefois des points à améliorer. En plus du rythme décevant en qualifications, la puissance du moteur Ferrari est encore en retrait de ce qu’est capable de déployer Mercedes, mais le discours de Hamilton est très positif.

"Je pense qu’on a du travail pour essayer d’améliorer la puissance par rapport à d’autres équipes, ou peut-être plus de puissance sur la batterie. Mais je pense que l’on a maximisé notre résultat, je me sentais très bien dans la voiture et je suis impatient pour les courses à venir."

"J’ai été très performant tout le week-end. Les qualifications n’ont pas montré mon véritable potentiel. Nous avons eu quelques problèmes pendant les qualifications, ce qui m’a relégué plus loin que prévu. Aujourd’hui, aucun d’entre nous ne savait vraiment quel serait notre rythme réel, mais je me suis senti très bien dès le départ."

Hamilton remercie Ferrari pour le travail accompli avec la SF-26 : "Je suis vraiment très fier de l’équipe. Ils ont fait un travail incroyable pour amener la voiture à ce niveau. Bien sûr, nous ne sommes pas aussi rapides que Mercedes et il nous reste du travail, mais nous sommes dans la course."

Debrief Twitch du GP F1 d’Australie 2026 : ne manquez pas notre rendez-vous avancé exceptionnellement à ce soir à 18 heures sur le site et notre chaîne Twitch !