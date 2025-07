Aston Martin F1 condamnée aux deux dernières places sur la grille à Spa

Une journée difficile ici à Spa pour les deux pilotes Aston Martin F1 qui se sont qualifiées sur les dernières places de la grille de départ !

En qualifications, les deux voitures n’ont malheureusement pas réussi à franchir la Q1. L’équipe a ajusté ses réglages en prévision de la pluie demain mais cela a aggravé le rythme déjà précaire de l’AMR25 sur ce circuit.

"Ce week-end ne s’est pas déroulé comme prévu," dit Fernando Alonso, 19e temps.

"Nous avons modifié quelques réglages pour la pluie, mais nous avons manqué de rythme aujourd’hui. Il faut que nous comprenions pourquoi notre package n’est pas performant ici. Partir en queue de peloton n’est jamais facile, et cette performance ne reflète pas notre niveau cette saison. Je me sens toujours rapide dans la voiture, et nous allons continuer à attaquer pour voir ce que nous pouvons faire demain."

20e et dernier, Lance Stroll ajoute : "nous n’avions tout simplement pas le rythme aujourd’hui et nous nous sommes qualifiés en 20e position. Je ne suis pas trop surpris du résultat, car nous avons eu du mal à trouver le rythme tout le week-end. Nous allons analyser la situation et voir ce que nous pouvons en apprendre. Il semble qu’il va pleuvoir demain, donc tout peut arriver."