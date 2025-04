Vers une prise de pouvoir de Toyota chez Haas F1 ?

Des rumeurs s’élèvent quant à l’intention de Toyota d’intensifier progressivement son engagement renouvelé en Formule 1.

Bien que la relation technique de Haas F1 avec Ferrari soit bien établie, la petite écurie américaine a récemment signé un accord avec Toyota Gazoo Racing, la division sport automobile de Toyota.

Ceci confère à Haas une dimension beaucoup plus japonaise, d’autant plus que l’équipe est désormais dirigée par l’ingénieur japonais Ayao Komatsu.

"Cette écurie n’existe pas sans Ferrari," a déclaré Komatsu. "Ce que Toyota nous apporte, cela se déroule dans des domaines où Ferrari ne peut pas nous aider, selon la réglementation."

La conjoncture mondiale pourrait toutefois offrir à Toyota l’occasion idéale d’intensifier son engagement avec Haas. Par exemple, il y a quelques heures à peine, Haas Automation, maison mère de l’écurie, a révélé une « baisse spectaculaire de la demande » pour ses machines-outils en raison des nouvelles taxes d’importation radicales imposées par Donald Trump.

Haas Automation a décrit dans un communiqué l’impact des droits de douane imposés par Trump sur son activité, précisant qu’elle "étudie encore l’impact complet des droits de douane sur ses opérations."

"Ces derniers jours, nous avons constaté une baisse spectaculaire de la demande pour nos machines-outils, tant de la part de nos clients nationaux qu’étrangers. Par mesure de précaution, nous avons réduit la production et supprimé les heures supplémentaires dans notre unique usine d’Oxnard, en Californie, où nous employons 1 700 personnes et sommes en activité depuis 1983. Nous avons également suspendu les embauches et les demandes de recrutement."

Haas F1 a fait savoir dans un communiqué séparé que cela n’avait "pas d’impact" pour l’instant sur sa propre activité. Mais des solutions pour renforcer l’équipe sont bien à l’étude.

Quelques jours auparavant, Komatsu avait indiqué être ouvert à un renforcement des liens avec Toyota.

"Bien sûr, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire à court, moyen et long terme, mais nous en sommes encore au stade de la compréhension mutuelle."

Le directeur de Toyota Gazoo, Masaya Kaji, a toutefois déclaré qu’il n’était pas prévu dans l’immédiat de transformer Haas en écurie d’usine Toyota, même s’il reconnaît que la présence sur la grille est désormais considérée comme importante pour le constructeur.

"Quitter la F1 a fermé la porte à nos équipes, pilotes, mécaniciens et ingénieurs, pour qu’ils puissent se mesurer à la catégorie reine, la Formule 1."

"La motivation des gens est donc primordiale pour nous et pour la technologie. Je pense que ce sera le cas dès maintenant. Ce n’est qu’un début."