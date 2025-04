L’ancien directeur de course de la F1 aurait sanctionné Norris

Lando Norris a des raisons d’être soulagé que Niels Wittich ne soit plus directeur de course en Formule 1.

À l’arrivée du GP du Japon, alors qu’il était deuxième derrière Max Verstappen et devant son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, Norris a sauté la célèbre chicane de Suzuka.

Il a conservé sa position et n’a pas été pénalisé.

"On voit qu’il est toujours nerveux dans la voiture," a déclaré l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher.

Et selon Wittich, Norris aurait également dû recevoir une pénalité.

"Eh bien, je dois être honnête," a déclaré l’Allemand, qui a été soudainement démis de ses fonctions de directeur de course en fin de saison dernière. "De mon point de vue, Lando aurait dû se laisser distancer et passer derrière Oscar."

"Je suis un peu surpris qu’il ne se soit rien passé. La norme pour une telle situation serait une pénalité de dix secondes."

La question de savoir si, quelques tours plus tôt, McLaren aurait dû laisser Piastri, légèrement plus rapide, dépasser Norris et tenter d’attaquer Verstappen a également fait l’objet d’un vif débat.

La stratégie de McLaren aux stands a également été critiquée.

"Je pense qu’ils sont vraiment trop conservateurs," a déclaré l’ancien pilote Red Bull Robert Doornbos. "Je suis de l’avis de Villeneuve, ils n’ont même pas essayé de gagner."

"On dirait qu’ils ne se préoccupent que de défendre le titre des constructeurs. C’est leur droit, mais ce n’est pas vraiment bon pour le sport."

Dornbos pense que le manager de Piastri, Mark Webber, devrait également être furieux que McLaren ait privilégié un résultat sûr à Suzuka plutôt que de laisser Piastri tenter la victoire.

"J’ai immédiatement envoyé un message à Mark," a déclaré le Néerlandais. "Je lui ai dit que je ne pensais pas qu’il accepterait cela. Je ne vous dévoilerai pas sa réponse..."