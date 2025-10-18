Piégés par le timing, les deux pilotes Haas F1 calent en SQ1

Oliver Bearman n’a pas réussi à franchir la SQ1 après un chrono décevant qui l’a mené en 16e place pour la grille du Sprint. Le pilote Haas F1 a été piégé par un passage trop tardif sur la ligne de départ et il n’a pu faire qu’un tour lors de la première partie de la Qualification Sprint à Austin.

"C’est dommage. Ce matin, ça allait bien, je me sentais bien avec la voiture. Mais je n’ai eu qu’un tour. J’apprends toujours la piste, mon tour n’était pas le meilleur mais je ne m’attendais pas à ce qu’il le soit, et c’est pour ça qu’on a deux tours en SQ1, pour avoir le feeling sur la voiture car on a mis les évolutions sur la voiture entre les deux séances" note Bearman.

"Beaucoup de choses ont changé, et on doit voir pourquoi on n’a pas réussi à atteindre la ligne à temps, si on a quitté le garage trop tard. Mais c’était une mauvaise exécution, et on a aussi eu un problème de GPS sur le tour de sortie, donc c’était un cauchemar. J’aurais pu attaquer à fond, mais mes pneus auraient été détruits avant de commencer le tour."

Esteban Ocon a été dans le même cas que son équipier, et il avait raté son premier tour, ce qui le renvoie en 19e place au départ : "Malheureusement, j’ai fait un mauvais premier tour, je suis arrivé au premier virage et j’ai perdu l’arrière. Et je n’ai pas réussi à faire un deuxième tour."

"Tout le groupe avec moi, Ollie, Gaby [Bortoleto], Charles [Leclerc], Fernando [Alonso], on n’a pas réussi à passer. Mais mon premier tour n’était pas assez bon, donc ce n’était pas une bonne séance et on va devoir faire mieux ce samedi."

Le Français ne perd pas encore espoir de faire mieux sur la suite du week-end : "Le Sprint sera là pour expérimenter, on ne sait jamais ce qui peut en sortir, mais on est loin pour marquer des points. On va essayer de faire au mieux, comprendre comment la voiture se comporte et faire un meilleur travail samedi après-midi et dimanche."