Sainz a fait des découvertes sur sa Williams mais doit adapter son pilotage

Carlos Sainz s’est engagé à modifier radicalement son style de pilotage afin de ne plus trébucher sur les faiblesses de sa nouvelle Williams F1.

Sainz a été largement surpassé par son nouveau coéquipier Alex Albon lors des trois premières courses, avec un retard moyen en qualifications dépassant les deux dixièmes. Ce n’est pas encore un écart monstrueux mais c’est suffisant pour perturber l’Espagnol.

En effet, le Thaïlandais a récolté 18 points lors des trois premières courses, Sainz n’en marquant qu’un seul en Chine, et ce seulement après la triple disqualification de Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Pierre Gasly.

Sainz admet volontiers qu’il est encore en phase d’adaptation après sa période chez Ferrari.

"Je dois essayer de piloter la voiture comme une Williams devrait l’être, plutôt que comme j’aimerais piloter une Formule 1, c’est comme ça quand on change d’équipe et de philosophie de monoplace."

Le principal problème de Sainz est de générer des performances en qualifications. Le pilote espagnol explique comment éviter les faiblesses de la FW47 en adaptant son style de pilotage.

"Il reste encore beaucoup de réglages à tester et après les qualifications au Japon nous avons découvert plusieurs faiblesses de la voiture que nous devons corriger."

"Nous perdions beaucoup de temps au tour à certains endroits précis du circuit, ce qui correspond à mes sensations."

"Nous avons encore du travail à faire de ce côté-là, mais la voiture était suffisamment performante pour marquer des points, et si nous commençons à bien enchaîner les week-ends, nous y parviendrons."

"Nous avons peaufiné les réglages pour nous rapprocher un peu plus de ce que je souhaitais mais cette découverte s’est faite après les qualifications donc je ne pouvais plus modifier les réglages pour la course."

"En attendant, je dois modifier quelques points dans mon style de pilotage pour ne pas exposer certaines faiblesses de la voiture, qui sont évidentes lorsque j’attaque un peu plus en qualifications."

James Vowles, le directeur de l’équipe, admet : "nous avons réalisé que Carlos a un style de pilotage très spécifique à Ferrari."

"Je peux vous assurer qu’il n’y a aucune différence entre les voitures des deux pilotes Williams. Mais je vous rassure : avec ses progrès actuels je doute fort que Carlos ait besoin de plus de cinq courses pour s’adapter pleinement à notre voiture."