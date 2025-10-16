Haas F1 : une évolution pour ’résoudre certains problèmes’ selon Ocon

Haas F1 dispute sa deuxième course à domicile de la saison ce week-end à Austin, où les VF-25 arboreront une livrée spéciale. Esteban Ocon révèle à quel point courir à domicile est enthousiasmant pour toute l’équipe.

"L’ambiance est bonne, tout le monde est impatient de courir sur les terres de l’équipe. C’est un gros week-end, avec un Sprint, on va beaucoup courir, mais je suis prêt à y aller et j’ai hâte de rouler sur ce beau circuit" a déclaré Ocon.

Le dernier week-end de Sprint était en Belgique, et il avait terminé cinquième le samedi : "C’était un bon souvenir à Spa, ça avait bien marché pour nous lors du dernier Sprint. On va essayer d’extraire le maximum du potentiel de la voiture."

"On a une évolution donc on va être bien occupés à comprendre comment elle fonctionne et comment bien l’utiliser sur cette piste. L’objectif est d’avoir un week-end fluide, tirer le maximum de la voiture et marquer des points."

Haas apporte une évolution ce week-end, et le pilote français est convaincu que cela peut grandement l’aider : "On a plusieurs changements sur la voiture, ce sera communiqué, mais ce sont plusieurs pièces de carrosserie."

"C’est un bel effort de l’équipe d’avoir réussi à produire cela. J’espère que cela nous aidera à résoudre certains des problèmes que nous rencontrons habituellement avec la voiture, en nous apportant un peu plus d’équilibre là où nous en avons besoin."

"La dernière fois que nous avons apporté cette amélioration à Silverstone, c’est dans ce sens que cela a évolué, c’était une avancée positive, et j’espère que cela ira encore plus loin et nous apportera également un peu plus d’adhérence. Ce serait bien. Nous verrons bien."

Interrogé sur la possibilité de signer un podium cette saison, notamment à Mexico la semaine prochaine, Ocon reste prudent mais rappelle qu’il a de bons souvenirs sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez : "Je pousse à chaque course pour avoir ce genre de résultat. Il faut qu’une opportunité se présente pour nous mais c’est ce que nous visons toujours."

"A Mexico, la première fois que j’y suis allé en 2017, c’était mon meilleur résultat. J’ai été troisième pendant longtemps et j’étais proche de monter sur le podium mais j’avais reculé et terminé cinquième. On verra ce que l’on peut y faire cette année mais c’est toujours une course géniale, le Mexique est passionné par la course et c’est beau."