Vasseur révèle ’l’impact’ réel de la double disqualification de Ferrari en Chine

Frédéric Vasseur a reconnu que le début de saison de Ferrari a été grandement perturbé par les disqualifications en Chine, où Charles Leclerc et Lewis Hamilton avaient été exclus de la course pour une usure trop importante de la planche sous le châssis.

Le patron de la Scuderia confirme que les SF-25 des deux pilotes ont dû rouler plus haut que prévu en termes de réglages à la suite de cette double disqualification, pour éviter que cela se reproduise, impactant de manière colossale les performances.

"McLaren est exceptionnelle dans la gestion des pneus, surtout dans des conditions humides ou chaudes" a déclaré Vasseur à Auto Motor und Sport. "Les disqualifications nous ont un peu fait dévier de notre trajectoire. Nous avons dû nous laisser une marge de sécurité en ce qui concerne la garde au sol. Comme nous le savons tous, ces voitures sont extrêmement sensibles à la garde au sol."

"Chaque millimètre représente une position sur la grille de départ. Si vous n’avez pas un contrôle total sur la hauteur du véhicule, cela impacte la compétitivité de la voiture. Pour résoudre le problème, on perd de vue d’autres choses. La préparation des pneus pour les qualifications, les tours de chauffe, tout y passe."

Il y a aussi eu des problèmes de qualité du travail de l’équipe selon le Français, ce qui s’est ajouté à d’autres problèmes : "Au cours des trois ou quatre derniers week-ends, nous avons réussi à réduire l’écart à deux dixièmes."

"Nous avons eu beaucoup de problèmes de maniabilité sur la piste en début de saison. Il y a eu des problèmes de qualité, puis les disqualifications. Nous nous sommes un peu égarés à ce moment-là. Tant de choses dépendent des détails, et les qualifications à Budapest en sont un bon exemple."

"Si vous vous concentrez sur les mauvais éléments, vous perdez immédiatement beaucoup de terrain. Si Charles avait été deux dixièmes plus lent, il aurait été sixième au lieu d’être premier. Il est très difficile de savoir, à un moment donné, ce qui est vraiment important pour être rapide."