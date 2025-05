Vasseur reste convaincu que ’la donne pourrait changer’ à partir de l’Espagne

Frédéric Vasseur est, comme Christian Horner, convaincu que le Grand Prix d’Espagne pourrait provoquer un grand changement hiérarchique. Selon le patron d’équipe, qui rejoint l’avis de son homologue chez Red Bull, la directive renforçant la sévérité contre les ailerons flexibles pourrait drastiquement changer la hiérarchie.

"Nous en sommes au point où il est difficile de faire une grosse mise à jour sur la voiture parce qu’après quatre ans avec la même réglementation, nous nous battons davantage pour des détails" a déclaré Vasseur à Sky Sports.

"Le plus important sera probablement l’Espagne, car nous avons un changement clair de réglementation avec un nouvel aileron avant complet. Cela pourrait changer un peu l’image du championnat. Attendons cela."

"Il pourrait y avoir une remise à zéro dans l’immédiat, mais pas au niveau du championnat. Le gars qui mènera le championnat en Espagne mènera toujours le championnat après l’Espagne, mais en termes de performance pure, cela pourrait changer la donne."

Le Français est frustré par le manque de performance de la SF-25, et il pense que cela complique la vie à Lewis Hamilton, qui doit s’adapter à sa nouvelle équipe : "La voiture n’est pas au niveau que nous attendions. Si vous comparez avec l’année dernière, par exemple, cela signifie que nous ne sommes pas dans une situation idéale."

"Et je pense que dans cette situation, il est encore plus difficile pour un nouveau pilote de s’adapter à la voiture. Je pense que si vous êtes largement devant et gagnez tous les week-ends, il est beaucoup plus facile pour eux de s’adapter à l’équipe."

"Mais je dirais que tant que la collaboration est positive et constructive, même si elle n’est pas utile chaque week-end en termes de résultats, je pense que nous améliorons notre compréhension mutuelle, pas seulement avec moi mais aussi avec le côté technique. Je pense que cela va dans la bonne direction et je suis assez confiant pour l’avenir."

A Miami, le septuple champion du monde s’est agacé des consignes et stratégie de la Scuderia, mais Vasseur ne lui en tient pas rigueur, d’autant qu’ils se sont expliqués par la suite : "Je ne suis jamais contrarié par cela, tant que nous pouvons avoir une bonne discussion après."

"Nous devons garder à l’esprit qu’ils sont obligés de sauter sur la radio en conduisant à Miami à 330 km/h entre les murs, sous la pression du résultat. Ils ne sont pas toujours satisfaits du résultat, de la stratégie ou de l’équilibre de la voiture, et ils sont en direct pour des millions de personnes. Le plus important pour moi est le contenu du débriefing."