Officiel : Charles Leclerc va manquer la 1ère journée à Imola

Le pilote Ferrari Charles Leclerc sera absent du paddock de la F1 lors de la journée presse de ce jeudi à Imola car il ne se sent "pas bien".

Leclerc ne sera pas présent pour ses engagements médiatiques avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne afin de pouvoir se reposer et se concentrer sur sa récupération, selon Ferrari, qui s’attend à ce que le Monégasque soit présent lors des séances d’essais libres de vendredi.

Dans un communiqué diffusé aux médias, un porte-parole de Ferrari a déclaré : "Charles ne se sent pas bien et ne sera pas en piste aujourd’hui. Il se reposera et se concentrera sur sa récupération, et nous espérons qu’il sera présent demain."

La septième manche de la saison marque la première des deux courses à domicile de Ferrari en 2025, la seconde ayant lieu lors du Grand Prix d’Italie à Monza en septembre.

Ce week-end s’annonce crucial pour Ferrari. L’écurie italienne a connu une saison difficile et arrive à domicile sous une pression énorme après une série de performances décevantes en 2025.

Ferrari devrait cependant introduire à Imola de petites nouveautés, avant la série d’améliorations importantes prévues maintenant pour le GP d’Espagne.

