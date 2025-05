McLaren F1 doit ’rapidement’ nommer son pilote numéro 1

Mario Andretti a prévenu McLaren F1 qu’une décision cruciale serait nécessaire d’ici la mi-saison pour espérer remporter le Championnat des Pilotes.

L’écurie de Woking étant favorite pour le titre constructeurs, nombreux sont ceux qui lui ont conseillé de privilégier un seul pilote pour s’assurer aussi le deuxièùe, mais pour l’instant, McLaren insiste sur le fait que Lando Norris et Oscar Piastri sont sur un pied d’égalité.

Ce mantra, surnommé « la règle papaya » par l’écurie, a coûté cher à Norris la saison dernière dans sa lutte contre Max Verstappen.

"Quand on a deux pilotes capables de gagner dans la même équipe, que faire ?" commente Mario Andretti, champion du monde de F1, aujourd’hui consultant pour la nouvelle équipe Cadillac.

"Un seul peut gagner. On l’a vu en 1973, avec Emerson Fittipaldi et Ronnie Peterson qui se sont mutuellement pris des points, sans jamais remporter le championnat."

"Je pense que la seule solution est de maintenir la situation ouverte jusqu’à la mi-saison. Celui qui mènera au classement à ce moment-là sera le numéro un. L’autre devra alors céder et aider son équipier."

"C’est une situation formidable, mais en même temps, une décision cruciale devra être prise à un moment donné. Et rapidement, pas vers la fin de la saison. Je ne voudrais pas être celui qui devra prendre cette décision."

McLaren pourrait même choisir plus rapidement encore selon l’ancien vainqueur de Grands Prix Ralf Schumacher.

"Les choses deviennent difficiles pour Lando maintenant face à Oscar. Si la situation perdure jusqu’à la pause estivale, l’équipe voudra prendre une décision assez rapidement, j’en suis quasiment certain."

"Ils ne voudront certainement pas laisser filer le titre des pilotes cette année."

C’est un tout autre son de cloche pour Norbert Haug, ancien directeur sportif de Mercedes, qui connaît très bien l’équipe McLaren, "je trouve très positif que McLaren s’en tienne à la vieille tradition et laisse les pilotes piloter librement."

"Je pense qu’il est trop imprévisible de fixer un cap trop tôt. C’est totalement démotivant, non seulement pour le pilote, mais aussi pour son équipe."

"Ils travaillent avec deux équipes dans le garage, côte à côte, en parallèle. L’une veut battre l’autre de la manière la plus équitable possible, et c’est la seule façon pour l’équipe de progresser à long terme."

"C’est pourquoi je suis un fervent défenseur de la course libre."

Damon Hill, champion du monde 1996, estime en tout cas que McLaren F1 ne doit pas faire dans les sentiments.

"Le destin d’une écurie appartient à l’écurie, et les pilotes sont de passage ; soit ils travaillent pour l’écurie et répondent à ses attentes, soit ils ne le font pas."

"L’écurie peut leur offrir une carrière fantastique en restant deuxièmes pendant longtemps, mais ce n’est pas ce qu’on souhaite."

"On veut gagner, et eux veulent un vainqueur, et ils vont trouver un vainqueur entre les deux, et ils seront très contents d’Oscar si ce n’est pas Lando. Ou le contraire. Ils s’en fichent."

"Voilà donc la situation. Certains disent que Lando le mérite plus car il a monté McLaren à ce niveau. Mais ça ne vous appartient pas simplement parce que vous êtes là depuis plus longtemps que votre équipier."

"McLaren ferait bien de choisir le cheval sur lequel miser car Max Verstappen ne laisse rien passer. Et si Red Bull comprend comment bien gérer les pneus en course comme eux, ça fera mal. Et qui dit que McLaren pourra continuer à jouer les titres à partir de 2026 ? McLaren doit assurer les deux titres cette année."