Météo F1 - GP d’Espagne : De la chaleur et du soleil pour les trois jours

Pas de mauvaise surprise pour la F1, les équipes et les 20 pilotes : le GP d’Espagne ne faillira pas à sa réputation de course traditionnellement très ensoleillée et baignée de chaleur.

Le Circuit de Barcelone en Catalogne offre habituellement du soleil et ce sera encore le cas pour cette édition 2025, l’avant-dernière du contrat liant Catalunya à la FOM.

Et il n’y aura a priori aucune mauvaise surprise côté températures également, avec 30°C en moyenne attendu lors des Libres, Qualifications et course. Soit 50°C en piste au minimum !

VENDREDI 30 MAI – EL1 ET EL2

Conditions : Ensoleillé et se réchauffant. Légère brise.

EL1 : 30 °C // EL2 : 31 °C

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 31 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 31 MAI – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ensoleillé et chaud. Légère brise.

EL3 : 29 °C // Q : 30 °C

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 30 °C

Probabilité de pluie : < 20 %

DIMANCHE 1ER JUIN – COURSE

Conditions : Toujours ensoleillé et chaud avec des nuages ​​en altitude. Légère brise.

Départ : 28-29 °C

Température maximale prévue : 20 °C

Température minimale prévue : 30 °C

Probabilité de pluie : 0 %