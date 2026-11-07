Haas F1 ne confirme pas Câmara pour la fin de saison, Toyota pousse pour un retour de Hirakawa

Haas n’a toujours pas décidé qui occupera son deuxième baquet jusqu’à la fin de la saison 2026 de Formule 1. Alors que Rafael Câmara a été propulsé dans le grand bain après le licenciement surprise d’Esteban Ocon, l’écurie américaine refuse de confirmer que le Brésilien disputera les dernières courses de l’année. Une incertitude qui pourrait profiter à Ryo Hirakawa, auteur de débuts encourageants au Mexique. Toyota espère en effet voir le Japonais bénéficier d’une nouvelle opportunité, une fois ses engagements en Endurance terminés.

La situation reste particulièrement ouverte chez Haas depuis le départ précipité d’Esteban Ocon, écarté pendant le week-end du Grand Prix du Mexique. Si l’écurie américaine a déjà recruté Rafael Câmara pour la saison 2027, elle n’a toujours pas confirmé que le jeune Brésilien conserverait le volant laissé vacant par le Français jusqu’au terme du championnat actuel.

Interrogée sur ses intentions pour les dernières manches de 2026, l’équipe dirigée par Ayao Komatsu s’est contentée d’une réponse prudente.

"Nous déciderons cela plus tard. Une étape à la fois," a confié le porte-parole de l’équipe.

Cette incertitude laisse donc plusieurs possibilités ouvertes, notamment celle d’un nouveau retour de Ryo Hirakawa, qui avait remplacé Ocon au Mexique.

Membre de la filière Ferrari, Rafael Câmara a obtenu sa première opportunité en Formule 1 plus tôt que prévu après l’éviction d’Esteban Ocon.

Le Brésilien, déjà engagé à temps plein avec Haas pour 2027, a ainsi pu commencer son apprentissage de la catégorie reine avant même le début de sa première saison complète.

Mais cette promotion anticipée intervient alors qu’il est également engagé dans une lutte importante pour le titre en Formule 2.

Actuel leader du championnat, Câmara doit encore défendre sa position dans les dernières épreuves de la saison, ce qui pourrait compliquer son programme si Haas décidait de lui confier toutes les courses restantes en Formule 1.

L’écurie américaine n’a donc pas encore arrêté son choix concernant la fin de l’année, préférant prendre ses décisions au fur et à mesure.

Cette prudence pourrait ouvrir la porte à un autre pilote déjà familier de l’équipe : Ryo Hirakawa.

Toyota aurait souhaité voir Hirakawa courir au Brésil

Le Japonais avait été appelé à la rescousse lorsque Haas avait décidé de se séparer d’Ocon pendant le Grand Prix du Mexique.

Hirakawa avait alors effectué ses débuts en Formule 1 et réussi à inscrire un point, profitant notamment des pénalités infligées à plusieurs adversaires.

Il n’est toutefois pas présent au Grand Prix du Brésil, en raison de ses engagements avec Toyota dans le Championnat du monde d’Endurance.

Le pilote japonais participe en effet à la finale du WEC à Imola, une obligation qui l’empêche de rejoindre Haas à Interlagos.

Cette absence ne signifie cependant pas que ses chances de retrouver un volant en Formule 1 sont définitivement compromises.

Masaya Kaji, l’un des responsables du programme sportif de Toyota, a expliqué qu’il aurait personnellement souhaité voir Hirakawa disputer également le Grand Prix du Brésil.

"C’est une décision prise par l’équipe Haas, et ce n’est pas quelque chose que je peux décider seul, donc je veux respecter la décision de l’équipe", a-t-il déclaré.

"Cependant, je pense vraiment que cela aurait été formidable s’il avait eu la possibilité de piloter au Brésil."

Kaji a confirmé avoir directement échangé avec Ayao Komatsu au sujet de la situation de Hirakawa.

Malgré ces discussions, il a finalement été demandé au pilote japonais de se concentrer sur ses engagements en Endurance avec Toyota.

Une décision que le constructeur respecte, même si son souhait initial était de voir Hirakawa poursuivre son expérience en Formule 1 dès le Grand Prix du Brésil.

"S’il y avait eu une opportunité, j’aurais aimé qu’il participe au Grand Prix de São Paulo", a précisé Kaji.

La situation pourrait néanmoins évoluer dès la prochaine manche du championnat, puisque Hirakawa sera de nouveau disponible une fois le week-end brésilien terminé.

Toyota semble ainsi déterminé à soutenir son pilote dans l’espoir de lui permettre de retrouver la grille de Formule 1 avant la fin de l’année.

"Je pense qu’il reste encore beaucoup d’opportunités, donc je veux les soutenir de toutes les manières possibles", a assuré Kaji.

Pour Haas, le choix dépendra désormais de plusieurs paramètres, notamment de la volonté de poursuivre l’apprentissage de Câmara en vue de 2027 et de la nécessité de permettre au Brésilien de terminer sa campagne de Formule 2 dans les meilleures conditions.

De son côté, Hirakawa présente l’avantage d’avoir déjà disputé un Grand Prix avec l’équipe et d’avoir marqué un point dès ses débuts, même si ce résultat avait été favorisé par les sanctions reçues par plusieurs concurrents.

Avec un baquet toujours officiellement vacant pour les dernières courses de la saison, Haas conserve donc une certaine liberté dans ses décisions.