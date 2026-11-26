Charles Leclerc a reconnu que l’ambiance au sein de Ferrari était loin d’être idéale à la suite de son nouvel accrochage avec Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas. Le Monégasque accepte le jugement particulièrement sévère de Frédéric Vasseur sur cet incident et affirme avoir proposé une solution pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, sans toutefois vouloir en révéler la nature. À l’approche du Grand Prix du Qatar, Leclerc a également tenu à démentir l’existence d’une clause lui garantissant un statut de numéro un chez Ferrari, se disant blessé par les accusations remettant en question son attachement à la Scuderia.

Charles Leclerc et Ferrari occupent le devant de la scène pour de bien mauvaises raisons depuis le Grand Prix de Las Vegas, où un nouvel accrochage entre le Monégasque et Lewis Hamilton a valu une pénalité de dix secondes au premier nommé.

La réaction de Frédéric Vasseur avait été immédiate. Le directeur de la Scuderia avait publiquement fait savoir à Leclerc, par radio, qu’il souhaitait le rencontrer avant même que celui-ci ne remplisse ses obligations médiatiques, donnant ainsi le ton des discussions qui allaient suivre au sein de l’équipe.

Alors que la Formule 1 reprend ses droits moins d’une semaine après cet incident, Charles Leclerc a retrouvé les médias ce jeudi au Qatar pour livrer sa version des événements et revenir sur les conséquences de cet accrochage.

Le Monégasque reconnaît avoir parfaitement compris la colère de son directeur d’équipe et assure avoir accepté la réaction de ce dernier.

"Eh bien, Fred avait déjà parlé à la radio, me disant qu’il voulait me parler avant que je n’aille voir les médias", explique Leclerc.

"Je savais donc évidemment quelle était la position de Fred et, en tant que pilote, vous devez accepter cela."

Leclerc partage également le jugement de Frédéric Vasseur, qui avait qualifié d’inacceptable le nouvel accrochage entre ses deux pilotes. Le Monégasque reconnaît que Ferrari ne peut pas se permettre de continuer à perdre des points de cette manière et qu’il est désormais indispensable de trouver une solution collective.

"C’est inacceptable, bien sûr. En tant qu’équipe, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des accrochages entre équipiers, et je pense que c’est très clair pour tout le monde. En ce qui concerne l’accrochage en particulier à Las Vegas, comme je l’ai dit, j’en ai assumé la responsabilité. Je pense qu’il y a simplement des tensions que nous devons dissiper et nous assurer que nous envisageons des jours meilleurs à l’avenir. C’est tout ce que je recherche, mais oui, je suis d’accord pour dire que c’est inacceptable."

Les incidents se sont effectivement multipliés ces derniers mois entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, notamment à Monza, à Mexico et désormais à Las Vegas.

Si le Monégasque estime que la volonté des deux pilotes de prendre le dessus l’un sur l’autre est parfaitement naturelle, il reconnaît que leurs affrontements ont trop souvent débouché sur des situations préjudiciables aux intérêts de Ferrari ces derniers temps.

"Vous savez, nous sommes deux pilotes très forts qui veulent terminer l’un devant l’autre. Malheureusement, ces derniers temps, cela s’est terminé comme on l’a vu, que ce soit à Las Vegas, à Monza ou à Mexico. Il y a eu un peu trop d’incidents de ce genre récemment, et nous devons trouver une solution en tant qu’équipe pour nous assurer que ce genre de choses ne se reproduise pas."

Leclerc reconnaît que l’ambiance n’est pas bonne au sein de Ferrari

Alors que Lewis Hamilton a défendu ce matin l’ambiance générale au sein de la Scuderia en réponse aux révélations de Sebastian Vettel sur son passage à Maranello, Charles Leclerc reconnaît que les événements de Las Vegas ont laissé des traces dans l’équipe.

Le Monégasque insiste néanmoins sur le fait que ses relations personnelles avec son équipier restent très bonnes en dehors du cockpit. C’est davantage la situation collective dans laquelle se trouve actuellement Ferrari qui pèse sur l’atmosphère au sein de l’écurie italienne.

"Nous avons une très bonne relation en dehors de la voiture avec Lewis, donc je ne dirais pas que l’ambiance est bonne, parce qu’évidemment, nous sommes tous déçus de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais en même temps, nous sommes tous adultes et responsables de cette situation, donc nous devons trouver une solution."

"Il est certain que l’ambiance n’est pas particulièrement joyeuse en ce moment. En même temps, c’est à nous de faire preuve de volonté pour essayer de trouver une solution."

Leclerc a proposé une solution mais refuse d’en dévoiler la nature

Charles Leclerc a toutefois révélé avoir une idée précise de la manière dont Ferrari pourrait mettre un terme à ces incidents répétés avec Lewis Hamilton. Le pilote monégasque a déjà clairement exposé sa position en interne, mais il refuse d’en révéler les détails publiquement.

"Je ne vais pas dévoiler cela", répond-il lorsqu’il lui est demandé quelle pourrait être cette solution.

"De toute façon, je n’ai pas le droit de le faire. Donc oui, je ne peux pas entrer dans les détails à ce sujet."

"Oui, j’ai une solution et je pense l’avoir exposée très clairement, mais encore une fois, je préférerais que nous ayons ces discussions en interne. Et oui, j’ai un avis, mais au bout du compte, ce qui importe, c’est ce que nous considérons collectivement comme la bonne décision, et cela se fera en interne."

Le Monégasque a également éludé une question concernant les règles d’engagement entre les deux pilotes Ferrari, affirmant qu’il ne pouvait "pas dévoiler" si celles-ci allaient être modifiées pour les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi.

Évoquant ensuite l’intensité de ses affrontements en piste avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc a souligné que sa cohabitation avec le septuple champion du monde faisait l’objet d’une attention médiatique bien plus importante que celle avec ses précédents équipiers en Formule 1, qu’il s’agisse de Marcus Ericsson, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ou encore Oliver Bearman.

"J’ai le sentiment que le niveau d’attention porté à tout cela est plus élevé que jamais, c’est certain", reconnaît-il.

"Il y a peut-être des raisons valables à cela. D’autres le sont peut-être un peu moins, mais au bout du compte, cela n’a pas vraiment d’importance."

"Je pense que le plus important est que nous trouvions une solution pour l’avenir et que nous essayions d’éviter autant que possible ce genre de situations."

Leclerc dément catégoriquement l’existence d’une clause de numéro un chez Ferrari

Charles Leclerc a également été interrogé sur les dispositions de son contrat avec Ferrari, notamment sur l’éventuelle existence d’une clause lui garantissant un statut de pilote numéro un au sein de la Scuderia.

Habituellement peu enclin à s’exprimer publiquement sur les détails de ses engagements contractuels avec le constructeur italien, le Monégasque a cette fois estimé qu’il était important de clarifier la situation.

"Normalement, je ne dévoile jamais ce qui figure dans mon contrat, mais je pense que c’est un point important dont il faut parler : je n’ai absolument aucune clause de ce genre dans mon contrat", assure Leclerc.

"Ce n’est pas quelque chose qui m’a jamais intéressé, ni quelque chose que j’ai personnellement souhaité. Donc non, ce n’est pas le cas."

"J’aime cette équipe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la ramener au sommet."

Le Monégasque se dit également "blessé" par les accusations selon lesquelles il n’aimerait pas suffisamment Ferrari et ne se battrait pas dans l’intérêt de son équipe.

"Ce que je n’apprécie pas, c’est de voir des gens remettre en question mon intégrité envers l’écurie ou mon amour pour elle."

"Je suis chez Ferrari depuis 2019 ; mon amour pour cette équipe est on ne peut plus évident. Je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener Ferrari au sommet."

"Bien sûr, des erreurs peuvent survenir, et il y en aura toujours. Nous essayons simplement de les limiter au maximum, surtout entre coéquipiers. C’est précisément ce genre de doute, que j’ai pu voir circuler, qui me blesse plus que tout le reste. Le reste, ce n’est que du bruit. Ce n’est pas la période la plus agréable, mais cela fait partie du jeu et je dois l’accepter."

Pour témoigner de son attachement à la Scuderia et de sa confiance dans le projet à long terme du constructeur italien, Leclerc a notamment rappelé avoir signé un nouveau contrat avec Ferrari il y a seulement quelques mois.

"Je viens de signer un nouveau contrat il y a quelques mois... C’est une équipe que j’aime, une équipe en laquelle j’ai confiance pour être dans la meilleure position possible au cours des années à venir."