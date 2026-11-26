Lewis Hamilton a révélé avoir eu des discussions positives avec Charles Leclerc en marge du Grand Prix du Qatar, quelques jours après leur nouvel accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas. Le septuple champion du monde reste convaincu que les deux pilotes Ferrari peuvent surmonter les difficultés rencontrées ces dernières semaines, même si sa position concernant la nécessité d’établir des règles d’engagement au sein de la Scuderia n’a pas évolué. Le Britannique espère également profiter de la trêve hivernale pour renforcer ses relations avec son équipier en dehors du cadre de la compétition et repartir sur de meilleures bases en 2027.

Le nouvel accrochage entre les deux pilotes Ferrari à Las Vegas, qui avait envoyé Lewis Hamilton en tête-à-queue et valu une pénalité de dix secondes à Charles Leclerc, a relancé le débat concernant la manière dont la Scuderia doit encadrer les affrontements en piste entre ses deux pilotes.

Frédéric Vasseur n’avait pas caché sa frustration à l’issue de la course, tandis que Charles Leclerc a reconnu ce jeudi au Qatar que l’ambiance au sein de l’équipe n’était pas particulièrement bonne, malgré les bonnes relations qu’il entretient avec son équipier en dehors du cockpit.

De son côté, Lewis Hamilton a confirmé que des discussions avaient eu lieu en interne à la suite de cet incident, refusant toutefois, comme son équipier, d’en dévoiler la teneur.

"Tout reste en interne", a déclaré Hamilton aux médias, avant de qualifier ces échanges de positifs. "Charles et moi nous sommes assis ici un peu plus tôt et nous avons également eu une bonne discussion."

Interrogé sur la nécessité pour Ferrari d’établir des règles d’engagement plus formelles entre ses pilotes, le Britannique a renvoyé la responsabilité de cette décision à Frédéric Vasseur. Hamilton avait déjà clairement exprimé sa position sur cette question et assure que les événements de Las Vegas ne l’ont pas amené à changer d’avis.

"C’est à Fred de décider. En fin de compte, j’ai déjà clairement exprimé mon point de vue à leur sujet et sur le fait qu’il en faut selon moi. Il n’y a donc pas vraiment grand-chose de plus à dire. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire et mon point de vue n’a pas vraiment changé."

Hamilton et Leclerc ont déjà évoqué leurs affrontements virage par virage

Lewis Hamilton reconnaît néanmoins qu’il est impossible d’anticiper l’intégralité des situations susceptibles de se présenter lorsque deux équipiers se retrouvent à lutter pour une même position en piste.

Le septuple champion du monde révèle à ce titre avoir déjà discuté avec Charles Leclerc de la manière d’aborder les différents virages des circuits du championnat, afin de mieux appréhender leurs éventuels affrontements.

"On ne peut jamais tout couvrir parce que chaque scénario est différent. Mais on peut tout à fait passer en revue chaque course, virage par virage, et discuter des choses, ce que Charles et moi avons fait."

"Il y aura toujours quelque chose de nouveau que vous n’aurez peut-être pas anticipé, mais vous devez aussi faire appel à votre instinct, et vous devez toujours placer l’équipe au cœur de tout cela."

Pour Hamilton, au-delà des éventuelles consignes établies par la direction de Ferrari, les deux pilotes doivent avant tout être en mesure d’évaluer les conséquences que leurs décisions en piste pourraient avoir sur l’ensemble du personnel de la Scuderia.

Le Britannique assure que cette dimension collective occupe systématiquement une place importante dans sa réflexion lorsqu’il tente de prendre le dessus sur un adversaire.

"En ne parlant que pour moi, lorsque je pilote, lorsque j’attaque quelqu’un en piste, peu importe de qui il s’agit, je me demande toujours : ’D’accord, quelles conséquences cela va-t-il avoir sur toutes les personnes qui travaillent derrière moi, au sein de l’équipe ?’"

Hamilton reste convaincu de pouvoir surmonter cette période difficile avec Leclerc

Malgré les tensions apparues ces derniers mois au sein de Ferrari, Lewis Hamilton ne remet pas en question sa capacité à continuer à travailler efficacement avec Charles Leclerc.

Le Britannique estime même que les difficultés rencontrées au cours de cette saison pourraient, à terme, permettre aux deux pilotes de renforcer leur relation et contribuer à améliorer le fonctionnement général de la Scuderia.

"Nous allons trouver une solution. Nous sommes équipiers en fin de compte, et je pense que nous apprenons toujours. Nous tirons toujours des enseignements de ces expériences, même si cela ne se voit peut-être pas nécessairement. Il y aura des enseignements que nous tirerons de cette période. Et je crois toujours en tout ce que nous construisons et en tout ce sur quoi nous travaillons en coulisses."

Hamilton reconnaît également les difficultés auxquelles sont actuellement confrontés Charles Leclerc, Frédéric Vasseur et lui-même. Le septuple champion du monde considère toutefois que "les périodes difficiles offrent davantage d’occasions d’apprendre que celles durant lesquelles les succès s’enchaînent".

À l’approche de la trêve hivernale, le Britannique a également expliqué que Ferrari se remettrait immédiatement au travail à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, avec plusieurs réunions et la poursuite des préparatifs de la saison 2027 avant les fêtes de Noël.

Hamilton souhaite par ailleurs profiter de l’intersaison "pour rester en contact avec Charles sur un plan plus personnel", loin de la pression inhérente aux week-ends de Grand Prix.

Le Britannique espère ainsi que les deux hommes retrouveront Ferrari dans de meilleures dispositions l’année prochaine, avec des méthodes de fonctionnement améliorées permettant à l’ensemble de l’écurie de franchir un nouveau cap.

"Je n’ai aucun doute sur le fait que nous reviendrons l’année prochaine en travaillant dur ensemble et en étant dans une meilleure situation. J’espère que nous mettrons en place de meilleurs processus afin de pouvoir véritablement faire passer l’équipe au niveau supérieur."