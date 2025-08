Mekies : Red Bull ’a tout essayé’ en Hongrie sans succès

Max Verstappen a terminé neuvième du Grand Prix de Hongrie dimanche, et Yuki Tsunoda était 17e à l’arrivée. Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a reconnu que c’était un des week-ends les plus compliqués de l’équipe.

Dès le vendredi, la RB21 a manqué de grip, et Tsunoda a été éliminé en Q1 tandis que Verstappen est passé de justesse en Q2 puis en Q3, mais n’a pas réussi à repasser une Racing Bulls en course.

"Désolé Max, nous ne t’avons pas donné la voiture que tu méritais," a déclaré Mekies à Verstappen après avoir franchi le drapeau à damier, "mais merci d’avoir fait autant d’efforts."

Le Français a ensuite reconnu que "ce week-end hongrois a été très difficile dès le premier tour vendredi, et la course l’a reflété."

"Nous avons certainement manqué quelque chose d’important ce week-end et nous avons examiné de nombreux aspects avec Yuki et Max pour essayer de revenir à notre niveau et de placer la voiture dans la bonne fenêtre. L’équipe a tout essayé, mais la performance sous-jacente manquait pour pouvoir se battre au sommet."

Bien que Verstappen ait critiqué la stratégie de l’équipe pendant la course, Mekies estime qu’une approche différente n’aurait pas produit un meilleur résultat.

"En réalité, nous n’étions pas assez performants. Ainsi, lorsque nous sommes rentrés aux stands pour Max, ce n’était pas déterminant pour le résultat de la course. Nous n’avions tout simplement pas le temps au tour nécessaire."

"Yuki était dans une situation similaire et, parti des stands, il n’a jamais pu vraiment s’imposer dans le peloton."

"Ce qui est important ce week-end, c’est que nous ayons collecté suffisamment de données pour nous sortir de situations similaires à l’avenir et progresser positivement. Ces week-ends sont riches en enseignements, et c’est ce que nous allons faire. Nous allons prendre le temps de réfléchir pendant la pause et ne sous-estimons pas le travail qui nous attend."

"Nous avons beaucoup de talents dans l’équipe pour surmonter cette épreuve et nous voulons revenir avec un niveau de performance supérieur après la pause estivale."