Mercedes F1 réfléchit à miser sur les pneus mediums, Russell craint McLaren
Antonelli a "encore du travail" mais se dit à l’aise
La première journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan s’est bien déroulée pour Mercedes F1, avec la troisième place de George Russell. Le pilote britannique a d’ailleurs été positif après ces deux séances, malgré le fait qu’il ait encore souffert de restes du virus qu’il a contracté plus tôt dans la semaine.
"Ce vendredi a été encourageant pour nous en Azerbaïdjan. Nous avons choisi de terminer notre programme avec les gommes tendres uniquement aujourd’hui, ce qui a rendu l’évaluation de nos limites générales un peu plus délicate que d’habitude" a déclaré Russell.
"Le tour est long à Bakou et les pneus arrière souffrent souvent, surtout dans le dernier secteur. Avec les gommes les plus tendres de la gamme utilisées ici, nous savions que le C6 aurait du mal à tenir le coup."
"Cela dit, nous avons tout de même terminé la journée dans le top 4 des deux séances et savons que nous pouvons encore progresser. Nous conservons également tous nos trains de pneus C5 médiums pour le reste du week-end, et nous espérons que cela nous avantagera sur certains de nos concurrents."
Le Britannique va se reposer pour être au sommet de sa forme en qualifications et en course, et il craint, comme Charles Leclerc, que McLaren n’ait pas encore dévoilé ses cartes : "J’ai hâte de me reposer ce soir, de retrouver 100 % de ma forme et de revenir en force pour le reste du week-end."
"Nous savons que la compétition sera à nouveau serrée avec nos concurrents, Ferrari étant impressionnante et McLaren n’ayant pas encore dévoilé son jeu. Si nous parvenons à poursuivre sur cette lancée d’aujourd’hui, il n’y a aucune raison de ne pas être en lice pour le podium le jour J."
Andrea Kimi Antonelli a confirmé la bonne forme de l’équipe de Brackley avec une quatrième place : "C’était une journée plutôt positive. J’ai progressé, j’y suis allé un peu plus doucement aujourd’hui, car c’est un circuit urbain, et j’ai essayé de prendre confiance petit à petit."
"Les EL2 se sont plutôt bien passés. Évidemment, il y a eu une grosse interruption en EL1, ce qui m’a fait un peu perdre la montée en rythme, mais en EL2, j’ai pu progresser tour après tour."
L’Italien ne pense pas encore être au maximum de son potentiel : "Il reste encore un peu de travail, encore deux ou trois dixièmes à gagner, mais je pense que c’était une journée plutôt positive, sur laquelle nous pouvons bâtir pour demain."
"Il y a toujours des choses à trouver. Ferrari semble assez rapide, mais je pense que nous pouvons nous battre. Bien sûr, McLaren n’a pas vraiment montré son rythme aujourd’hui, donc je pense que ça risque d’être très serré demain."
Comme Russell, il pense que le pneu medium pourrait être le plus facile à exploiter, y compris en qualifications : "On verra aussi pour les pneus, car il semble que le medium soit le plus rapide. Ce sera donc assez compliqué demain, mais nous ferons de notre mieux."
