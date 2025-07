Un rythme ’horrible’ pour Russell, une sortie ’bizarre’ pour Antonelli

La Qualification Sprint a tourné à la catastrophe pour Mercedes F1, ce vendredi après-midi à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Aucune des Flèches d’Argent n’est arrivée en SQ3, et c’était la seule équipe avec Aston Martin à ne pas l’atteindre.

George Russell était fébrile en SQ1, et il n’a pas réussi à progresser en SQ2, où il a qualifié son tour de "horrible". Le pilote britannique sera seulement 13e au départ demain, à 12h00.

"Nous avons eu le rythme toute la journée. En SQ1, j’ai roulé sur beaucoup de graviers quand Kimi est sorti de la route. Le reste du tour était horrible, le tour suivant aussi, et puis mon tour en SQ2 était horrible" déplore Russell, qui admet ne pas comprendre ces performances.

"Nous avons constaté des dégâts sur la voiture. Il faut voir si c’est la raison, car c’est évidemment un choc d’être éliminé en SQ2, et l’écart était énorme. Je suis sûr qu’il y a une raison."

Andrea Kimi Antonelli sera quant à lui dernier au départ du Sprint après avoir effectué un tête-à-queue en SQ1, et n’avoir pas réussi un bon deuxième tour dans la première partie de ce Sprint Shootout.

"Je ne sais pas, je faisais un tour plutôt correct, j’allais terminer environ quatrième et c’était bizarre, j’ai perdu complètement la voiture en sortie. Je dois voir s’il y a eu une bourrasque, mais c’était une manière bizarre de perdre la voiture" regrette l’Italien.

Il reste encore deux courses et une qualification, et Antonelli ne s’avoue pas vaincu : "Oui, la voiture était bonne dans le tour donc je suis optimiste pour demain. Je vais remettre mon esprit à zéro et j’ai hâte de reprendre la piste demain."

La course dimanche pourrait être pleine d’opportunités, mais le jeune pilote n’y pense pas encore : "Ce sera important demain de faire une bonne qualification, et il pourrait pleuvoir dimanche, ce qui créerait de bonnes opportunités, mais on va se concentrer avant tout sur demain."