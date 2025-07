Piastri ’s’est fait peur’ mais sa ’confiance’ l’a propulsé en pole du Sprint

Oscar Piastri a signé une impressionnante performance à Spa-Francorchamps en s’emparant de la pole pour le Sprint de ce samedi. Le pilote McLaren F1 a repoussé le peloton à plus d’une demi-seconde, battant le record du circuit de sept dixièmes.

Pourtant, tout avait mal commencé pour l’Australien, qui avait subi une annulation de chrono en SQ2 après avoir coupé le Raidillon, mais il a réussi à se reprendre et à signer le tour parfait en fin de séance.

"C’était un bon tour, je me suis fait peur en SQ2 avec l’annulation de mon temps, mais la course a été géniale toute la journée. Merci à l’équipe, et c’est un circuit que j’aime, c’est mon préféré de la saison. Peut-être que ça me donne quelques dixièmes de mieux ! J’adore être ici, je m’amuse en piste" a déclaré Piastri.

"La voiture est dans une bonne fenêtre depuis le premier tour, c’est un circuit sur lequel j’adore venir. Je ne sais pas pourquoi, mais j’étais en confiance. Les derniers résultats étaient bons en matière de rythme mais pas en matière de résultats, donc c’est bien d’en signer un bon."

Il reste toutefois prudent pour la suite du week-end : "Je dois voir, les Red Bull sont très rapides en ligne droite. En Qualification Sprint, ça nous a rendu la vie difficile, et Spa est peut-être le pire circuit pour être en pole. Mais on verra demain, la voiture est solide et on va essayer de faire un bon Sprint demain."

Lando Norris sera troisième au départ mais pointe à plus d’une demi-seconde de Piastri, et il admet avoir du mal à expliquer un tel résultat : "Pas assez rapide, je suppose. Ce n’était pas le tour le plus propre, mais l’écart avec le premier est tout de même assez important."

Le Britannique reconnait qu’il ne veut pas d’un tel résultat demain, dans la qualification pour la course de dimanche : "Je ne suis pas trop déçu, ce n’est que pour le Sprint, donc ce n’est pas très grave, mais il y a des choses à améliorer."

Pour le moment, Norris pense toujours pouvoir faire un bon week-end : "Ce n’est que vendredi, donc je ne m’en fais pas trop. Je ne suis pas très content, bien sûr, mais je vais juste devoir travailler un peu plus ce soir, c’est tout."