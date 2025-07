Piastri en pole du Sprint en Belgique, catastrophe pour Hamilton et Mercedes F1

Après une seule séance d’essais libres de laquelle aucune conclusion ne pouvait être tirée, les équipes ayant dû condenser trois heures de programme habituel en une seule heure de tests, le Grand Prix de Belgique arrive directement à sa première séance compétitive du week-end.

Oscar Piastri a signé un temps rapide en fin de séance tandis que derrière lui, Lando Norris, les Ferrari, les Mercedes et Max Verstappen étaient très proches. Il faut donc s’attendre de nouveau à une bataille importante sur une piste redoutable.

Comme toujours pour la Qualification Sprint, il y a trois parties, SQ1, SQ2 et SQ3, longues respectivement de 12, 10 et 8 minutes. Dans les deux premières, les pilotes doivent utiliser les pneus mediums, tandis qu’ils chaussent les tendres dans la dernière.

16h05 : Alors que Mercedes cherche à recruter Max Verstappen, Toto Wolff, le patron de l’équipe, pense que l’associer à George Russell, avec qui il y a déjà des tensions, serait aussi explosif que le duo Alain Prost - Ayrton Senna chez McLaren.

16h15 : Interrogé sur ce que fera Christian Horner à l’avenir, alors qu’il a été licencié de Red Bull récemment, Wolff s’est amusé en disant que son ancien rival pourrait atterrir à la FIA et lui faire payer d’éventuels propos.

16h27 : Les équipes doivent choisir des réglages qui seront aussi utilisés pour le Sprint demain, tout en ayant à l’esprit que les conditions pourront être différentes dimanche, car le sec est prévu samedi, en grande majorité, alors qu’il y a encore 60 % de risques de pluie pour la course après-demain.

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

16h32 : Red Bull travaille encore sur la voiture de Verstappen, sans que l’on sache s’il y a un problème.

16h33 : Nico Hülkenberg a été lâché de manière dangereuse devant Liam Lawson, les commissaires ont noté l’incident.

16h34 : Isack Hadjar signe un premier chrono en 1’42"711, et Hülkenberg se place derrière.

16h35 : Gabriel Bortoleto se place deuxième et Esteban Ocon troisième. Andrea Kimi Antonelli a fait un tête-à-queue dans les graviers, heureusement sans trop de gravité.

16h36 : George Russell s’empare du meilleur chrono en 1’42"650, et Lewis Hamilton se place huitième, alors que Charles Leclerc est troisième. Les commissaires n’iront pas plus loin pour l’affaire entre Hülkenberg et Lawson.

16h37 : Oscar Piastri prend le meilleur temps en 1’41"769, battant Lando Norris qui venait de se placer en tête. Russell dit avoir perdu du temps à cause de la poussière soulevée par Antonelli.

16h38 : Verstappen prend le deuxième temps à 0"274 de Piastri, et Yuki Tsunoda signe le 11e chrono à près d’une seconde de son équipier.

16h39 : Lance Stroll prend le sixième temps, et Fernando Alonso se place quatrième.

16h40 : Oliver Bearman n’a pas encore de chrono, et il reprend la piste, comme Antonelli.

16h42 : Piastri, Verstappen et Norris sont au garage. Tsunoda ne fait pas mieux que 12e dans son deuxième tour.

16h43 : Stroll et Leclerc en terminent, et Gasly remonte au 14e rang, mais Hamilton fait un tête-à-queue ! Il se rate dans le dernier virage, et c’est fini pour le Britannique.

16h44 : Bearman prend le 14e temps, Albon améliore mais ne fait pas mieux que 16e. Et Antonelli fait un chrono mais reste à plus de 3 secondes !

Les éliminés sont Albon, Hülkenberg, Hamilton, Colapinto et Antonelli.

16h48 : Le départ de la SQ2 est retardé pour nettoyer les graviers mis en piste par Antonelli. On peut quand même s’étonner que la direction de course ait relancé un drapeau vert alors que Hamilton était toujours dans la trajectoire du freinage et que plusieurs pilotes étaient dans un tour rapide.

16h53 : La SQ2 va se lancer dans 2 minutes, à 16h55 !

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

16h56 : Les deux pilotes McLaren sont les plus prompts à sortir, et les seuls en piste en ce début de deuxième partie de séance.

17h00 : Norris signe le meilleur temps mais Piastri le bat dans la foulée, mais l’Australien perd son chrono pour avoir dépassé les limites de piste dans le Raidillon. C’est donc le 1’42"182 de Norris qui redevient la référence.

17h02 : Piastri a fait un tour au ralenti et se relance pour un chrono.

17h03 : Verstappen s’empare du meilleur temps en 1’41"583, une large avance ! Leclerc prend le deuxième temps en à deux dixièmes.

17h04 : Piastri remonte devant Norris, en 1’42"128.

17h05 : Russell est en retard et en termine avec le cinquième chrono. Stroll se place sixième, et Hadjar signe le troisième temps ! Lawson remonte au cinquième rang, et Alonso est huitième.

17h06 : Sainz prend la troisième place, et Ocon le bat ! Bearman est cinquième et se fait dépasser par Bortoleto. Tsunoda ne fait pas mieux que 11e, mais Gasly est cinquième, éliminant provisoirement Norris ! Le pilote McLaren améliore et prend le meilleur chrono en 1’41"412. Piastri, 10e, passe de justesse !

Les éliminés sont Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso et Stroll.

17h09 : La troisième partie de séance est également retardée.

17h10 : Bortoleto est ravi de son passage en SQ3 : "Putain, c’était un sacré tour !"

17h16 : La SQ3 va débuter à 17h18 !

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

17h22 : Les pilotes sortent seulement, les McLaren en premier, mais Verstapepn s’intercale entre les deux ! Tous les pilotes prévoient un unique tour !

17h23 : Bortoleto prend la piste tardivement, tandis que Hadjar est le dernier à sortir des stands.

17h26 : Norris en termine avec un 1’41"128, et Verstappen est proche dans la fin du deuxième secteur. Le Néerlandais fait mieux en 1’40"987, et il est battu par Piastri en 1’40"510 ! C’est le record du circuit qui tombe. Leclerc ne signe que le quatrième chrono.

17h27 : Ocon a signé le meilleur premier secteur absolu, et il en termine avec un très beau cinquième temps provisoire. Bearman est septième derrière Sainz. Gasly en termine à son tour et se place huitième. Bortoleto est neuvième, et Hadjar en termine avec le neuvième chrono.

Piastri sera donc en pole du Sprint devant Verstappen, puis Norris et Leclerc sur la deuxième ligne. Ocon et Sainz formeront une troisième ligne surprenante, et Bearman sera en quatrième ligne avec Gasly. Hadjar et Bortoleto seront en cinquième ligne.