Un podium héroïque pour un Verstappen réaliste : ’le titre est presque perdu’

Max Verstappen a signé une impressionnante remontée depuis la voie des stands jusqu’au podium lors du Grand Prix du Brésil, malgré une crevaison, confirmant une nouvelle fois la combativité de Red Bull dans un week-end pourtant difficile.

Le Néerlandais s’est dit fier du travail de son équipe, soulignant son refus de se satisfaire d’une simple deuxième place et sa volonté constante d’améliorer la voiture.

Si les ajustements n’ont pas payé samedi en qualifications, ils ont au moins permis un net regain de compétitivité en course. Cependant, malgré cette performance, Verstappen admet que ses chances de conserver sa couronne mondiale restent désormais plus que minces.

"Ce que j’apprécie, c’est que, oui, ce week-end a été très difficile pour nous, mais l’équipe n’abandonne jamais. Nous voulons toujours nous améliorer, nous ne nous contentons pas de la deuxième place, sinon on pourrait facilement dire après le sprint ’ne touchons pas à la voiture, nous ne sommes pas trop mal, ne prenons pas de risques’."

"Je ne pense pas que ce soit la mentalité de l’équipe. Nous voulons toujours améliorer nos performances. Bien sûr, cela n’a pas fonctionné lors des qualifications, mais cela nous a permis de modifier à nouveau la voiture et de la rendre beaucoup plus compétitive aujourd’hui."

"Nous devons également garder à l’esprit qu’il faisait un peu plus froid aujourd’hui, ce qui nous a probablement aidés, mais dans l’ensemble, passer de la voie des stands au podium, à 10-11 secondes du leader, avec une crevaison en plus, est un résultat incroyable pour nous."

À propos de ses chances de remporter le championnat après les avoir écartées samedi après les qualifications, le discours ne change évidemment pas. L’écart avec la tête (Lando Norris) est passé à 49 points alors qu’il n’en reste plus que 83 maximum à marquer.

"Ce n’est pas réaliste d’y penser. Lando a presque deux jokers (abandons) par rapport à moi et il reste trois courses (et un sprint, ndlr). Nous avons déjà perdu beaucoup trop de points entre le début et le milieu de la saison. Le fait que nous ayons réussi à rester dans la course jusqu’à présent est déjà assez surprenant, mais nous devons être réalistes : sur l’ensemble de la saison, nous n’avons pas été assez bons."

"Mais nous allons tout tenter jusqu’à la fin de la saison pour marquer des points et essayer de remporter des courses, c’est pour cela que nous sommes ici."