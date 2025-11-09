’Rien n’a fonctionné’ pour Tsunoda, qui s’excuse auprès de Stroll

Yuki Tsunoda a terminé dernier du Grand Prix du Brésil après une course catastrophique, commencée par un accrochage avec Lance Stroll, et qui s’est poursuivie avec une pénalité de 10 secondes qui n’a pas été réalisée correctement par Red Bull, provoquant une nouvelle sanction.

Le pilote japonais regrette un week-end si compliqué avec deux mauvaises qualifications et deux mauvaises courses au Brésil. Avant tout, il est désolé pour Stroll, et il reconnait avoir eu des difficultés comme rarement dans sa carrière.

"C’est dommage d’avoir eu le contact, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. C’est terrible, je suis désolé pour lui, c’est tout" a déclaré Tsunoda, qui tire un bilan catastrophique du week-end.

"C’est dommage, rien n’a fonctionné ce week-end. Parfois, rien ne va, c’est un de mes pires week-ends, je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas eu de grip, c’est tout."