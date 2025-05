Un fiasco à expliquer : le mystère du C6 tient toujours pour Pirelli…

C’est le grand mystère, et la grande déception, de ce week-end à Imola. Les super-tendres C6, apportés pour la première fois de l’année à Imola, et censés apporter plus de variété stratégique, ont loupé le coche.

Finalement ces pneus n’étaient pas aussi rapides qu’escomptés sur un tour, la faute à une dégradation très brutale dans le 3e secteur et du sous-virage. Comble du comble pour Pirelli, George Russell comme les Aston Martin F1 ont signé en Q3 leurs meilleurs temps avec… des médiums C5 !

Naturellement, en course à Imola, ce pneu C6 a été jeté à la poubelle par les équipes.

Comment expliquer ce loupé, alors que ce C6 sera de nouveau de la partie pour le prochain Grand Prix à Monaco (sur une piste heureusement moins exigeante que les virages à haute vitesse à Imola)… ?

Pourtant après les essais libres, Pirelli était très confiant sur ce C6, affirmant qu’il pouvait être jusqu’à 5 dixièmes plus rapide au tour que les C5…

Mario Isola, directeur des sports mécaniques de Pirelli, a admis être encore déconcerté à l’heure actuelle…

« Je crois, et les commentaires généraux des pilotes sont que samedi, ils ont ressenti plus de sous-virage par rapport à vendredi, et cela pourrait expliquer pourquoi la piste n’était pas plus rapide en C6 qu’en C5… »

« Si vous regardez les temps au tour, ils n’étaient pas beaucoup plus rapides que vendredi. Nous avons eu très peu d’évolution de la piste, et avec le sous-virage, ils ont dit qu’il était difficile d’extraire la performance du C6. »

« Donc, le C6 était plus difficile à utiliser, probablement, le tour de préparation était difficile. Nous ne pouvons pas trouver une tendance claire dans les temps des secteurs pour dire qu’il y a eu une dégradation du secteur un au secteur trois. »

Plusieurs équipes ont également constaté un autre fait surprenant : ils parvenaient à extraire un meilleur temps au tour d’un C6 déjà utilisé.

« Si nous considérons que ce composé est très tendre… comme d’habitude avec un composé tendre, vous avez une courbe d’adhérence avec un pic un peu plus instable ou pointu » poursuit Mario Isola.

« Alors évidemment, si vous donnez un cycle thermique au pneu neuf, vous avez une courbe d’adhérence légèrement différente [quand le pneu est déjà un peu utilisé], et cela signifie qu’il est un peu plus facile d’utiliser un pneu comme celui-ci. »

Comment aussi expliquer le sous-virage rencontré avec les C6 ? Peut-être par la pression ? Car Pirelli avait baissé la pression minimale des pneus arrière d’un Psi avant les qualifications…

« Il n’est pas clair pourquoi les équipes se plaignaient de ce sous-virage supplémentaire par rapport à vendredi car il n’y a aucun élément pour étayer cela », a dit Isola.

« Nous savons qu’un Psi dans les deux directions, si vous augmentez ou diminuez, ne change pas vraiment l’équilibre… »

« Nous n’avons pas eu de pluie pendant la nuit ou quoi que ce soit d’étrange, mais la piste semblait plus lente par rapport à vendredi – et en qualifications, tout le monde, en général en moyenne, a fait ces commentaires disant qu’il y avait plus de sous-virage par rapport à vendredi. »

« Vendredi, la limitation était sur l’arrière, en qualifications il semble que c’était davantage l’avant. »

Puisque la météo était constante entre le vendredi et le samedi, faut-il aller chercher l’explication dans le fait que tout simplement, les F1 roulent avec moins d’essence et le maximum de vitesse et d’appui en qualifications ?

« Il y a quelque chose de plus important que nous n’avons pas encore découvert qui allait changer cet équilibre » conclut Isola.

Une chose est sûre cependant : ce C6 douteux est homologué pour l’année. Il faudra donc que le paddock fasse avec jusqu’à Abu Dhabi et à commencer par le prochain Grand Prix à Monaco !