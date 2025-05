‘Max était trop rapide’ : Norris se satisfait d’une 2e place inespérée

4e au départ de l’épreuve, Lando Norris peut s’estimer satisfait d’avoir grimpé jusqu’à la 2e place en Grand Prix, hier à Imola.

Le Britannique a aussi, cependant, des raisons d’être quelque peu déçu. Il n’avait pas un rythme supérieur à la Red Bull de Max Verstappen ; et la voiture de sécurité virtuelle est tombée au pire moment pour lui.

Mais après avoir pris une « claque » en qualifications, de ses propres mots, Lando Norris s’est remis en confiance hier sur le tracé italien.

« C’est probablement le meilleur résultat que je pensais que nous pouvions réellement obtenir. Je ne m’attendais probablement juste pas à ce que la Red Bull soit aussi rapide qu’elle l’était » a confirmé Lando Norris, après la course.

« Je suis content de la deuxième place. Mais, oui, Max était trop rapide. C’était amusant. »

Lando Norris a effectué de beaux dépassements, sur George Russell et Oscar Piastri, mais ne dit pas avoir pris tant de plaisir que cela dans la voiture orange. Elle semble toujours lui poser des problèmes de pilotage…

« Elle ne semblait vraiment excellente nulle part, pour être honnête. Elle n’était pas merveilleuse à piloter. »

« Mais parfois, c’est comme ça, et vous êtes juste rapide. Donc c’est un peu difficile à dire. C’est juste une piste très bosselée. »

« Beaucoup de ces virages à haute vitesse, où nous semblons peut-être avoir un peu de mal par rapport aux Red Bull. C’est là que nous avons souffert toute la saison jusqu’à présent, les virages à haute vitesse. »

« Donc nous devons travailler dans ce domaine, et peut-être que cela nous a un peu plus nui ce week-end. Mais nous l’avons dit depuis le début, nous devons continuer à travailler dur. »

« Max nous a devancés en qualifications plusieurs fois, et leur rythme s’est juste concrétisé en course. Parfois, ils ont été devant, mais leur rythme le dimanche n’a pas été très soutenu. Ils ont peut-être travaillé sur certaines choses, et leur rythme était meilleur pourtant en course à Imola. »

« C’est le prix que nous payons pour ne pas être assez rapides. »

Max Verstappen l’a confirmé : la Red Bull aime surtout les virages à haute vitesse. Pas à basse vitesse. Sur le papier donc, Lando Norris et McLaren F1 pourraient avoir un boulevard pour le prochain Grand Prix, à Monaco.

« Je n’y ai même pas encore pensé, pour être honnête. Donc, oui, je m’attends à un niveau normal. Quel qu’il soit. »

Une nouvelle bataille interne mal gérée chez McLaren F1 ?

Après la voiture de sécurité, Lando Norris était 3e, mais avec des pneus neufs, alors que Piastri, en pneus usés, était 2e.

Si McLaren F1 avait tout de suite intimé l’ordre à Oscar Piastri de laisser passer Lando Norris, alors peut-être que le Britannique aurait pu aller se battre contre Max Verstappen en tête.

Mais ce ne fut pas le cas : Lando Norris confirme qu’aucune consigne radio n’a été passée aux deux pilotes avant la relance de course. Laissant le temps à Max Verstappen de filer…

« Non. Il n’y a rien eu » confirme Lando Norris au sujet des consignes radio.

Le Britannique a donc dû dépasser à la régulière Oscar Piastri. Une manœuvre qui a pu le remettre en confiance.

« C’était une belle bataille entre nous. J’étais juste sur les pneus plus frais, donc j’allais toujours avoir ce léger avantage sur lui. »

« Et, oui, juste avec le DRS, j’ai réussi à avoir de bons derniers virages. Je savais que ce serait probablement ma, non pas ma seule chance, mais vous avez vu une fois que je l’ai dépassé à quel point il était facile de s’échapper. »

« Il était clair qu’il luttait juste avec les pneus, ce que je pense que tout le monde a pas mal fait en course. C’était serré. »

« Je ne sais pas à quel point nous nous sommes rapprochés dans le virage 1, mais nous courons tous les deux, nous voulons tous les deux battre l’autre, et c’était bien que nous puissions courir si proches comme ça hier. »

Les deux pilotes se sont-ils touchés ?

« Je ne sais pas. Comme je l’ai dit, je ne sais pas à quel point nous nous étions proches du contact. »