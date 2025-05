Verstappen triomphe mais prédit que Red Bull va souffrir à Monaco

Et le plus fort, c’est Max Verstappen ! Auteur d’un dépassement autoritaire mais magnifique dès le premier virage sur Oscar Piastri, Max a géré le reste de la course en tête, à Imola.

Le Néerlandais a même été verni avec une voiture de sécurité virtuelle tombée au meilleur moment pour lui, et au pire pour Lando Norris.

« Mon impulsion initiale n’était pas si incroyable, mais ensuite le virage 2, heureusement, a plutôt bien fonctionné pour moi » a euphémisé le pilote Red Bull en conférence de presse, après la course.

« Je pense que c’est un peu comme si j’avais commencé à emmener un peu plus de vitesse vers le point de corde. Et puis à un moment donné, vous avez cette sorte de bascule en termes d’élan, de momentum en allant vers le virage 3. »

« Et ensuite je savais que j’étais devant, mais tout va si vite. Et il faut être vraiment précis, vous savez, pour essayer de ne pas trop sortir de la trajectoire. Mais, oui, heureusement, l’adhérence était correcte là-bas. »

C’était sans doute un des plus beaux dépassements de Max Verstappen au premier virage, lors de ces dernières années…

« Oui. Je veux dire, j’étais assez loin derrière. Au moment avant de freiner, j’étais pratiquement en 3e place. »

« Mais, bien sûr, j’étais sur la ligne de freinage normale, mais je devais quand même venir de loin. Et dès que j’ai freiné tard et que j’ai relâché les freins, j’ai senti que, ok, il pourrait y avoir une manœuvre à faire. »

« Donc j’ai juste emmené de la vitesse à l’intérieur. Et, heureusement, ça a tenu. Ce n’est pas une manœuvre facile à faire, mais heureusement, tout s’est bien passé. »

Un rythme de course supérieur grâce aux évolutions ?

Pour autant, chacun s’attendait à ce que la McLaren F1 ait un rythme de course supérieur à la Red Bull ; ce ne fut pas le cas, Max Verstappen tenant la dragée haute à Oscar Piastri puis Lando Norris. Le Néerlandais a lui-même été surpris.

« J’étais content d’être en tête, mais je n’étais toujours pas entièrement sûr de notre vitesse parce que, bien sûr, j’étais aussi en tête à Miami, mais nous n’avions pas un super rythme là-bas. »

« Donc, j’ai juste essayé de suivre un peu mon rythme. Je pense que la voiture était un peu plus agréable, un peu plus facile à piloter maintenant aussi sur les longs relais. Et cela m’a aidé, je pense, à mieux gérer les pneus, probablement un peu plus que la normale. »

« Globalement, c’est assez surprenant, mais, bien sûr, très content de ce que nous avons montré. J’espère juste que nous pourrons montrer ce genre de performance un peu plus souvent. »

Max Verstappen n’a-t-il eu aucun problème seul en tête durant l’épreuve ?

« C’est bosselé. Donc, oui, j’ai assez mal au dos. »

Avec la voiture de sécurité, aucun pilote n’a effectué un seul arrêt. Mais Max Verstappen aurait-il pu tenir sa stratégie à un seul arrêt dans cette voiture de sécurité ?

« Oui, bien sûr. Je veux dire, c’est pourquoi nous avons continué. Je pense que Lando et moi aurions fait un seul arrêt. »

Notamment grâce aux évolutions reçues à Milton Keynes pour ce week-end, la Red Bull avait donc haussé son rythme de course. Au point de maîtriser les McLaren F1.

Comment, dans le détail, expliquer ce rythme de course de Red Bull à Imola ? Grâce aux évolutions ou aux caractéristiques de la piste ? Que peut en dire Max Verstappen ?

« Cette piste a pas mal de virages à haute vitesse, ce que notre voiture apprécie. Je pense aussi que nous avons fait un pas en avant avec les réglages de la voiture, ce qui aide. »

Et à Monaco ? Max Verstappen pourrait-il signer un doublé pole-victoire ?

Sa victoire à Imola et le rythme de course de sa Red Bull pourraient le laisser croire, mais le Néerlandais abaisse les enthousiasmes.

En clair, sa Red Bull est compétitive dans les virages à haute vitesse, pas à basse vitesse. Pas une bonne nouvelle pour Monaco !

« Monaco est, bien sûr, très, très différent. Donc, voyons comment nous allons performer là-bas. Vous savez, l’année dernière a été très difficile pour nous. »

« Je ne m’attends pas à ce que ce soit beaucoup plus facile cette fois-ci parce qu’il y a, bien sûr, beaucoup de virages à basse vitesse, mais nous verrons. »

« Je veux dire, ce n’est qu’une course sur le calendrier, où vous essayez de faire de votre mieux. Même après ça, il reste beaucoup de courses, mais, bien sûr, vous pouvez clairement voir qu’une fois que nous allons sur des pistes et des virages à haute vitesse, alors nous sommes plus compétitifs. »

« Je pense que c’est très spécifique à la piste. A chaque fois que nous avons été vraiment compétitifs, c’était sur des pistes à haute vitesse, des virages à haute vitesse. »

« Nous avons encore du travail à faire, mais ça a été un week-end très positif pour nous. Bien sûr, nous avons apporté des évolutions. Je pense qu’elles ont fonctionné. »

« Vendredi était encore très difficile, mais ensuite nous avons trouvé de meilleurs réglages pour samedi. Et j’espère juste que nous pourrons utiliser cela un peu plus souvent parce que cela a définitivement mis la voiture dans une meilleure fenêtre. »

« J’adore piloter à Monaco, mais ça n’a pas été notre piste la plus forte avec la voiture que nous avons. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire. »

« Et ensuite nous allons à Barcelone – normalement, beaucoup de virages à haute vitesse, ce qui est génial. Beaucoup de dégradation des pneus aussi, ce qui sera encore crucial à maîtriser. Et je ne sais pas, bien sûr, comment cela va fonctionner pour nous pour le moment. »

« Mais, pour l’instant, juste très content de ce week-end, et nous partons de là. »

Max Verstappen regrette déjà Imola… ou pas ?

Depuis 2021, chaque fois que la F1 est venue à Imola, c’est Max Verstappen qui l’a emporté.

On peut donc imaginer que le Néerlandais est triste à l’idée de ne plus revenir sur ce circuit l’an prochain ?

« Oui. Je ne sais pas. Je veux dire, j’adore piloter ici, mais au final, vous êtes toujours lié à ce que vous obtenez, n’est-ce pas, avec votre voiture. »

« Maintenant, ces dernières années, notre voiture a toujours très bien fonctionné ici. Bien sûr, avant d’arriver ici ce week-end, je n’avais pas vraiment beaucoup d’espoir que nous puissions réellement gagner une course ici. »

« Mais ensuite, à partir des qualifications, la voiture était plus compétitive sur un tour et heureusement aussi en course… »

« Perdre ce genre de pistes est dommage. Je comprends du point de vue de la F1, bien sûr – les nouvelles pistes où nous allons. »

« Donc, oui, il faut voir ça d’un point de vue sportif et d’un point de vue financier, n’est-ce pas ? Si vous voulez développer le business et le rendre plus populaire, je comprends. »

« Pour moi, bien sûr, personnellement, quand je parle juste du plaisir de piloter, ce sont ce genre de pistes qui m’ont fait tomber amoureux de la course en général – même en karting, parce que vous avez la même chose en karting où certaines pistes sont plus spéciales que d’autres. »

« Et puis, bien sûr, quand vous avez commencé à regarder la Formule 1, il y avait toujours ces quelques pistes où vous juste... Je ne sais pas, vous regardez les vitesses, vous regardez à quel point elles sont difficiles à maîtriser. »

« L’histoire du sport sur certaines pistes. Vous savez, tout est très spécial et donne un peu plus d’émotion aux choses. »

« Donc, oui, c’est définitivement dommage pour moi personnellement, mais que puis-je y faire ? »