Cadillac confirme viser un moteur F1 100 % General Motors dès 2029

Cadillac est en bonne voie pour introduire son propre moteur de Formule 1 conçu par sa maison mère General Motors en 2029, le projet étant décrit comme étant "en avance sur le calendrier".

General Motors s’est initialement enregistré auprès de la FIA comme futur motoriste à partir de 2028, avec la conception et le développement confiés à la division GM Performance Power Units, basée à Concord, en Caroline du Nord, et officiellement créée en 2025.

Le PDG de TWG Motorsports, structure qui chapeaute la nouvelle équipe Cadillac F1, Dan Towriss, a confirmé que le développement du futur moteur Cadillac se poursuit activement, malgré les discussions en cours autour d’une éventuelle évolution anticipée de la réglementation moteurs – initialement prévue pour 2031.

D’ici là, Cadillac utilisera des groupes propulseurs Ferrari clients, une solution que Towriss ne considère pas comme problématique en matière de propriété intellectuelle.

"Le projet est en réalité en avance sur le planning", a expliqué Towriss. "À ce stade, notre objectif est toujours de faire débuter le groupe propulseur Cadillac en compétition en 2029."

"Il y a évidemment des discussions en cours sur l’évolution des règlements moteurs, que nous suivons de très près. Mais dans le cadre réglementaire actuel, nous sommes sur les rails pour être prêts en 2029."

Towriss a insisté sur le fait que chaque motoriste apporte sa propre propriété intellectuelle, ce qui garantit une séparation claire entre la période client et le futur programme Cadillac.

"Chaque constructeur arrive avec sa propre IP. Ferrari a la sienne, et de notre côté, avec GM Performance Power Units, nous développons la nôtre. Ce groupe fait partie intégrante du projet Formule 1 Cadillac."

"Nous concevons nos propres moteurs, notre propre technologie, et ce sera un produit GM à part entière sur la grille. En attendant, nous serons clients Ferrari pendant que nous développons nos propres unités, et cela ne pose aucun problème."

Alors que certains s’interrogent sur la pertinence d’investir massivement dans un moteur susceptible de ne courir que deux saisons avant un changement de réglementation, Towriss a balayé ces inquiétudes.

"Nous suivons très attentivement l’évolution des règlements. Il est possible qu’ils changent avant 2031, comme il est possible qu’ils ne changent pas."

"Indépendamment de cela, je pense qu’il est essentiel de voir un moteur Cadillac sur la grille le plus rapidement possible. C’est notre priorité absolue."

"S’il existe des moyens d’accélérer le processus, nous les étudierons. Mais aujourd’hui, l’objectif reste clairement fixé sur 2029."