Antonelli et Russell s’assurent les 4e et 5e places sur la grille à Bakou

Lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Kimi Antonelli s’est offert une excellente quatrième place, juste devant son coéquipier George Russell, cinquième sur la grille pour la course de dimanche.

Au terme d’une séance de près de deux heures, marquée par pas moins de six drapeaux rouges, les deux pilotes ont su garder leur sang-froid pour décrocher de solides positions de départ.

Lors des essais libres 3, chacun avait utilisé deux trains de pneus tendres C6, ce qui leur laissait trois trains de mediums C5 et deux trains de pneus tendres pour les qualifications. En Q1, Russell et Antonelli ont chaussé pour la première fois du week-end les pneus mediums, assez performants pour leur permettre d’accéder au deuxième segment. Un unique train de mediums leur a ensuite suffi pour franchir la Q2 et rejoindre le top 10.

La tension est montée d’un cran en Q3 : à trois minutes de la fin, aucun des deux pilotes n’avait encore signé de chrono, la faute aux interruptions successives. Dans ce final haletant, Antonelli a choisi le composé medium et a réussi à décrocher la quatrième position, sa meilleure performance en qualifications depuis Miami.

"Ce fut une séance de qualifications très difficile pour tout le monde ! Nous avons eu beaucoup de vent, mais aussi de la pluie, ce qui a rendu les lignes blanches autour du circuit particulièrement glacées. Juger à quel point attaquer et quand était un véritable défi, et les nombreuses interruptions sous drapeau rouge n’ont pas arrangé les choses. On cherche généralement à trouver le rythme pour les qualifications, mais ce n’était pas possible aujourd’hui."

"Pour mon dernier run, nous avons opté pour les pneus médiums. Je n’ai pas réussi à atteindre la température requise, car la piste était encore froide et glissante. J’ai aussi perdu quelques dixièmes avec une rafale de vent dans le dernier virage. Sans cela, je pense que nous aurions pu être en première ligne. C’est dommage, mais nous avons tout de même une bonne position de départ pour demain. J’espère que nous pourrons nous projeter dans la course et nous battre pour le top 3."

A noter qu’Antonelli était sous enquête pour non respect d’un double drapeau jaune (pour l’accident d’Albon) et aurait pu être pénalisé de 10 places sur la grille. Mais la situation n’était pas évidente à juger pour l’Italien, et les commissaires ont donc infligé une simple réprimande sans pénalité de positions.

Pour Russell, 5e temps, "la séance de qualifications a été frénétique. 5e n’est peut-être pas le maximum que nous pouvions obtenir aujourd’hui, mais cela nous assure une bonne position de départ pour demain. C’est d’autant plus important quand on voit les difficultés rencontrées par les autres pilotes dans ces conditions difficiles et là où ils s’élanceront du Grand Prix."

"Ce ne sont pas seulement le vent et la pluie, qui ont été intermittents, qui ont compliqué la tâche. Nous avons également dû évaluer le pneu médium, que nous avons utilisé pour la première fois ce week-end en Q1. Il s’est avéré utile pour les deux premiers segments, mais, avec le refroidissement de la piste et la pluie qui s’intensifiait, nous avons opté pour le tendre pour notre dernier relais. C’était probablement la bonne décision, mais je n’ai pas pu optimiser le tour, car nous avons roulé du côté du début, la piste étant peut-être un peu plus glissante."

"Personnellement, je ne me suis toujours pas senti à 100 % de ma forme ce samedi non plus. Cela a rendu la journée encore plus difficile, mais j’ai hâte de me reposer ce soir, de revenir plus fort demain et, espérons-le, de me battre pour le podium."