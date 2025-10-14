Sauber F1 veut faire ’table rase’ de sa déception récente à Austin

Sauber F1 se rend au Texas, prête à disputer le Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit des Amériques. L’équipe arrive à Austin avec l’intention de rebondir après une course difficile à Singapour, afin de se hisser dans le top 10 et marquer davantage de points.

Le format Sprint offre des opportunités de marquer des points, et il sera donc crucial de prendre un bon rythme dans chaque séance. L’équipe suisse confirme qu’elle est prête à tout donner et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité alors que la saison entre dans son dernier quart.

"Austin est toujours un moment fort, l’un de mes circuits préférés du calendrier. L’ambiance, les fans, le tracé, tout est vraiment sympa, et c’est globalement un super week-end" a déclaré Nico Hülkenberg.

"Après quelques hauts et bas à Singapour, on fait table rase et on repart de zéro, en cherchant à tirer le maximum de la voiture. Le format Sprint nous laisse moins de temps pour tout mettre en place, mais c’est pareil pour tout le monde, et on donnera tout pour que chaque tour compte, afin de nous placer au mieux pour la Sprint et la course principale."

Gabriel Bortoleto va découvrir le tracé américain, et il sait que le format du week-end va l’obliger à profiter de chaque roulage du week-end : "J’ai vraiment hâte de courir à Austin, c’est l’un de ces circuits dont on entend toujours du bien, et je m’y suis préparé sur le simulateur."

"On a fait nos devoirs depuis Singapour et on est prêts pour le week-end à venir. Bien sûr, il faudra tirer le maximum de l’unique séance d’essais pour bien apprendre la piste et peaufiner les réglages de la voiture, mais si on reste concentrés et qu’on saisit nos opportunités, je suis confiant dans notre capacité à faire une bonne performance."

Jonathan Wheatley, directeur de Sauber, admet néanmoins que son équipe revient d’un week-end difficile à Singapour. Selon lui, malgré le défi que représente le COTA, ce sera aussi l’opportunité de rebondir.

"Nous abordons Austin en sachant qu’il reste encore beaucoup d’opportunités dans cette dernière partie de saison. Après un week-end difficile à Singapour, l’équipe est plus motivée que jamais et totalement concentrée sur l’objectif de livrer une belle performance" a déclaré Wheatley.

"Le Circuit des Amériques est un défi, avec une surface bosselée et une forte exposition au vent, donc une fois encore, l’attention aux détails et l’exécution seront essentielles : ce sont les petits écarts qui feront la différence, surtout au cœur du peloton."

"Le format Sprint nous donne des occasions supplémentaires de nous tester, et toute l’équipe est déterminée à tirer le meilleur de chaque opportunité, en visant le meilleur résultat possible."