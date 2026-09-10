Tsunoda pense à la F1 pour 2027... et tacle les propos de Verstappen sur sa performance

Yuki Tsunoda n’entend pas passer une nouvelle saison sur le banc de touche en 2027. Après avoir retrouvé la compétition à trois reprises avec Racing Bulls cette saison, en comptant Madrid ce week-end, le Japonais souhaite désormais transformer ces apparitions ponctuelles en véritable retour à temps plein sur la grille de départ de la Formule 1. Devenu pilote de réserve de Red Bull après une saison 2025 particulièrement difficile, Tsunoda entend profiter de chaque occasion pour démontrer qu’il mérite encore sa place parmi les titulaires.

L’année 2026 avait commencé sans baquet à temps plein pour Tsunoda, qui avait perdu sa place chez Red Bull après sa campagne compliquée de 2025. Le Japonais occupe depuis le début de la saison le rôle de pilote de réserve, mais les circonstances lui ont déjà permis de retrouver la compétition à deux reprises, à Zandvoort puis à Monza, en remplacement indirect d’Isack Hadjar, victime d’une blessure au poignet pendant la pause estivale.

Et Tsunoda bénéficiera d’une troisième opportunité ce week-end à Madrid, toujours avec Racing Bulls, dans le baquet de Liam Lawson.

Aux Pays-Bas, le Japonais était passé tout près d’inscrire des points dès son retour en Grand Prix. Qualifié en 12e position, il avait gagné une place en course pour terminer 11e, juste en dehors des points. Il avait également pris le départ du Sprint depuis la 12e place pour finalement franchir l’arrivée au 13e rang.

À Monza, son week-end avait commencé de manière plus compliquée. Tsunoda avait signé le 17e temps des qualifications, avant de bénéficier de plusieurs pénalités pour remonter en 15e position sur la grille. Il avait ensuite réalisé une belle remontée en course pour terminer 10e et décrocher son premier point de la saison.

À Madrid, Tsunoda a été interrogé sur l’existence éventuelle de contacts déjà établis avec certaines équipes en vue d’obtenir un baquet pour 2027.

"Je pense avoir donné une impression positive, notamment en inscrivant des points, donc je laisse ces choses à mon manager. De mon côté, je reste davantage concentré sur mes performances et cela aide pour toutes ces choses. Ma priorité est la Formule 1. Évidemment, Red Bull m’a donné l’opportunité de piloter à nouveau à travers l’un de ces quatre baquets. C’est formidable."

Une nouvelle saison comme pilote de réserve ne semble en revanche pas correspondre à ses ambitions. Après avoir retrouvé la compétition à Zandvoort et Monza, avant une nouvelle titularisation à Madrid, Tsunoda sait désormais à quel point il souhaite retrouver une activité régulière en Grand Prix.

Interrogé sur la possibilité d’accepter une nouvelle année dans le rôle de réserviste, le Japonais a été très clair : "Je ne veux pas. Je veux courir, surtout après ces trois courses. Je sais que, voilà, je veux piloter ces voitures."

Tsunoda ne se laisse pas déstabiliser par Verstappen

Tsunoda a également été interrogé sur les propos de Max Verstappen concernant ses performances récentes. Le quadruple champion du monde avait estimé que les résultats obtenus par son ancien équipier chez Red Bull pouvaient notamment illustrer le fait que l’influence du pilote serait moins importante avec les nouvelles monoplaces de la réglementation 2026.

Les deux hommes avaient été équipiers chez Red Bull l’an dernier, mais leurs campagnes avaient été radicalement différentes. Alors que Verstappen avait terminé deuxième du championnat, Tsunoda n’avait pris que la 17e place du classement, ce qui avait contribué à son remplacement par Isack Hadjar pour 2026.

Tsunoda et Lawson ont tous deux livré des prestations convaincantes en course dans des baquets différents. Lawson a notamment terminé septième aux Pays-Bas, tandis que le pilote Racing Bulls a décroché un point à Monza après avoir échoué de peu à entrer dans les points à Zandvoort.

Ces résultats ont naturellement satisfait Tsunoda, d’autant plus après la difficulté de sa saison 2025. Il ne compte donc pas laisser les commentaires de Verstappen influencer son jugement sur ses propres performances.

"Ce sont ses commentaires, donc... je ne sais pas. Pour être honnête, je les ai simplement lus. C’est tout."

"C’est une voiture différente, c’est certain. Évidemment, le déploiement de l’énergie et tout ce qui va avec sont différents. Cela fait évidemment partie des choses qui font que vous ne pouvez pas vraiment attaquer à fond dans certains virages. C’est quelque chose que j’ai expérimenté à Monza."

"Mais voilà, c’est tout. Je ne retiens pas vraiment quoi que ce soit de ses commentaires et, si je compare cela à mes résultats et à ce que j’ai montré lors des deux courses, c’est quelque chose de très individuel, je pense. Donc je pense avoir fait du bon travail, c’est tout."