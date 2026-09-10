Verstappen a prolongé car il aime ’toujours’ la F1, mais ’pas le pilotage’ en 2026

Max Verstappen a passé la saison à critiquer le règlement 2026 de la F1, au point que les rumeurs les plus alarmistes envisageaient qu’il prenne sa retraite plus tôt que prévu. Mais finalement, il a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030, verrouillant une grande partie du marché des transferts parmi les top teams. La question était donc de savoir pourquoi il se montrait si critique pour finalement rester en Formule 1.

La question lui a été posée en marge du Grand Prix d’Espagne, et il a révélé qu’il a voulu continuer car il aime toujours la F1, même s’il admet qu’il ne prend plus vraiment de plaisir à piloter. Le Néerlandais garde toutefois l’espoir que cela s’améliore rapidement.

"L’espoir que ce sera meilleur à l’avenir. Accepter là où nous en sommes pour le moment. L’amour pour le sport, toujours. Pas pour le pilotage, pour l’instant. Mais l’amour pour le sport" a expliqué Verstappen à la BBC.

"J’aime la compétition, naturellement. J’espère juste que dans les années à venir, d’ici 2030, cela ne pourra que s’améliorer. Et commencer à en tirer le meilleur parti, parce que ce sont les règles pour les quatre ou cinq prochaines années."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’aime pas ce règlement, il détaille les différences avec ce qu’il estime être la véritable recherche de pilotage, mais aussi le fait que les voitures soient quelque peu déconnectées des pilotes.

"Dans l’histoire du sport, normalement, le pilote le plus engagé, le plus tardif sur les freins, le plus tôt sur l’accélérateur, qui s’engage dans les sections rapides, est récompensé, parce qu’on gagne simplement ce temps dans le virage."

"Mais maintenant, vous pensez constamment ’dans ce virage, je vais peut-être devoir temporiser un peu. Réaccélérer plus tard. Ou freiner plus tôt. Ou lever le pied. Et ensuite j’aurai plus de vitesse de pointe’. Des choses comme ça. C’est tellement contre-nature. Ce n’est tellement pas comme ça que ça devrait être."

"Sans aucun manque de respect. Et j’espère que personne ne le prendra mal. Mais regardez Yuki [Tsunoda]. Il monte dans la voiture, il n’a jamais piloté la voiture auparavant. Immédiatement compétitif. Liam [Lawson] passe de la Racing Bulls à la Red Bull, immédiatement compétitif."

"C’est parce que ces voitures sont insensibles à ce que vous faites au volant. Bien sûr, oui, il faut toujours faire un bon tour. Et il faut toujours s’engager. Les pilotes les plus rapides finiront toujours par sortir du lot. Mais c’est vraiment, vraiment limité, comme un étranglement ou quelque chose du genre. Vous êtes retenu."

La Formule 1 va changer la répartition entre le moteur à combustion interne et la partie électrique, pour passer de 50-50 à 60-40 en deux étapes d’ici 2028. Mais de son côté, Verstappen continue d’être le porte-parole d’un retour au V8, déjà annoncé par la FIA et son président Mohammed Ben Sulayem.

"Il faut revenir à un V8, rien que pour la motricité. Quand vous pilotez les anciennes voitures, vous ne pouvez pas imaginer la différence dans la réponse du moteur, ou la motricité que vous obtenez. Et à quel point c’est réellement terrible ou horrible aujourd’hui par rapport au simple fait d’avoir un V8."

Interrogé sur le fait que les V6 précédents aient fait l’affaire, il se montre également très peu enthousiaste : "Horrible aussi, la sensation par rapport à un V8. Le V8 est tellement meilleur. C’est tellement plus libre, plus léger. Les voitures sont si lourdes de nos jours."

"Il vaut mieux avoir simplement un moteur V8 plus petit, beaucoup plus léger. Essayer de vraiment limiter la taille de la batterie à peut-être une sorte de batterie de type ’push-to-pass’. Mais vous ne devriez pas l’avoir impliquée ou quelle que soit la forme de performance normale et régulière."

Cette idée ressemble en réalité aux moteurs utilisés entre 2009 et 2013, d’abord avec le KERS, puis l’ERS, qui étaient des V8 atmosphériques. Et Verstappen prône toujours l’absence de turbo : "Idéalement non, parce que cela introduit du temps de réponse du turbo."

Peu enthousiasmé par les V6 hybrides, il espère vraiment un retour à des moteurs plus directs, plus brutaux et plus bruyants, même s’il explique qu’il est encore patient, notamment car il a vécu plusieurs très bonnes saisons.

"J’ai eu de la chance que les années précédentes aient été plutôt correctes en termes de résultats. Pas comme je le voulais concernant l’aspect batterie. Mais juste l’émotion du V8, du V10, à l’époque, quand j’étais enfant. Vous vous promenez, vous entendez ces voitures sortir, vous avez la chair de poule."

"Même si vous allez à 300 km/h comparé à parfois 350, 360 maintenant, cela n’a pas d’importance. C’est l’émotion du bruit que vous procurent ces voitures, de la vibration. C’est juste un autre niveau. Et j’espère vraiment que cette chose reviendra."

Enfin, le quadruple champion du monde a expliqué les raisons pour lesquelles il se montrait aussi direct dans ses critiques, et pourquoi il n’hésite jamais à dire ce qu’il pense publiquement.

"Je veux juste être moi-même. Je sais qu’il y a beaucoup de politique en Formule 1, et je comprends aussi qu’entre les équipes, il y a beaucoup de politique. Vous parlerez toujours pour vous-même en ce qui concerne l’endroit où vous pensez pouvoir avoir un avantage ou non en tant qu’équipe."

"C’est normal. De même avec les moteurs et le châssis, c’est la même chose. Quand c’est bon, c’est bon. Quand c’est mauvais, c’est mauvais. Vous l’entendrez de ma bouche parce que c’est comme ça que j’aime fonctionner. Et je ne me retiens pas par rapport à ça."