Ocon méritait-il de rester chez Haas ? Place aux jeunes ? Une décision qui divise...

Le départ d’Esteban Ocon de Haas F1 à l’issue de la saison 2026 est désormais officiel et Rafael Camara, actuel leader du championnat de Formule 2, est attendu pour lui succéder. Une annonce pourrait être faite à Sepang à partir de demain, lors de la journée médias. À 30 ans et après bientôt 200 Grands Prix, le Français pourrait ainsi quitter la grille alors qu’il continue de montrer qu’il peut se battre pour les points. Une décision qui divise : certains considèrent qu’il n’a pas suffisamment justifié son statut de leader naturel chez Haas, quand d’autres estiment que son niveau reste largement suffisant pour poursuivre en Formule 1.

Quelle analyse peut-on formuler sur cette décision sans surprise de Haas F1 ? Un premier avis est qu’Ocon ne fait certainement pas partie des moins bons pilotes parmi les 22 actuellement présents sur la grille, mais qu’il se situe probablement en dehors du top 10. Dans une discipline où la pression exercée par les jeunes pilotes est importante, cela suffit déjà à fragiliser une position.

La situation financière de Haas entre également dans l’équation. L’équipe fonctionne toujours sous le plafond budgétaire et demeure globalement sous-financée, ce qui impose de justifier le salaire consacré à Ocon par un niveau de performance supérieur à celui affiché pendant ses deux saisons.

Le Français a connu de très bonnes périodes et montré ponctuellement toute l’étendue de ses qualités, mais pas suffisamment régulièrement pour s’imposer comme le leader et la référence incontestable de l’équipe, statut correspondant pourtant à son expérience et à sa rémunération.

Oliver Bearman s’est parallèlement montré suffisamment rapide pour remettre en question cette hiérarchie. À cela s’ajouteraient les tensions provoquées en coulisses par Ocon : les équipes peuvent accepter des personnalités particulièrement exigeantes, mais davantage lorsque leurs résultats en piste justifient ces exigences.

Rafael Camara constitue enfin une alternative particulièrement attractive. Le pilote junior de Ferrari bénéficie du soutien de la Scuderia, ainsi que d’un financement venu du Brésil, et aurait surtout impressionné Haas par sa vitesse pure lors des essais TPC avec d’anciennes Haas.

Entre la progression de Bearman, les contraintes financières de Haas et l’émergence de Camara, la décision devient ainsi compréhensible, même si Ocon peut encore être considéré comme meilleur que plusieurs pilotes actuellement titulaires.

Un pilote pourtant largement assez bon pour rester

C’est justement l’argument qu’on peut développer et qui est beaucoup plus favorable au Français. Même le niveau du top 10 en F1 est aujourd’hui très, très élevé.

Le simple fait qu’Ocon soit arrivé en Formule 1 représente déjà une réussite considérable compte tenu d’un parcours qui fait de lui l’un des profils les plus ordinaires socialement de la grille. Ses qualités sont également régulièrement sous-estimées : à son meilleur niveau, il peut être extrêmement rapide et particulièrement redoutable en course.

Ocon est agressif et capable de se mettre lui-même en difficulté, en piste comme en dehors. Mais lorsqu’une opportunité de résultat se présente avec une monoplace de milieu de grille, il fait aussi partie des pilotes capables de la concrétiser. La grille serait donc plus forte avec lui que sans lui.

Son principal problème se situe ailleurs. Des personnes ayant travaillé avec lui chez Alpine puis Haas estiment qu’il ne reconnaît pas toujours suffisamment sa propre responsabilité lorsque les choses tournent mal, ce qui aurait provoqué des tensions inutiles et parfois freiné sa progression.

Ocon considère probablement cette attitude comme de la franchise, et peut-être même comme ce que Haas lui demandait lorsqu’elle l’a recruté. Il est également possible qu’il n’ait jamais trouvé l’environnement permettant d’exploiter pleinement ses qualités.

S’il parvenait à trouver ce contexte et un meilleur équilibre dans son approche, son niveau pur lui permettrait encore de rester plusieurs années en Formule 1.

Après neuf saisons, Ocon a-t-il eu suffisamment de chances ?

Un troisième point de vue est d’affirmer que le Français a déjà bénéficié d’une carrière suffisamment longue pour démontrer ce dont il était capable.

Ses titres consécutifs en Formule 3 européenne puis en GP3, associés au soutien de Mercedes, avaient créé de grandes attentes avant son arrivée en F1. Sa carrière n’a pas totalement répondu à ces promesses, sans pour autant constituer un échec.

Avec un peu plus de neuf saisons et près de 200 Grands Prix, Ocon a déjà connu un parcours particulièrement conséquent sans apporter de preuves suffisamment convaincantes pour considérer comme profondément injuste qu’il ne se prolonge pas sur une deuxième décennie.

Cette longévité n’était pourtant pas acquise. Ocon avait été écarté de la filière Mercedes puis avait perdu son volant chez Force India pour permettre l’arrivée de Lance Stroll, passant ensuite une saison sur la touche. Les circonstances de ces deux épisodes étaient très différentes en matière de mérite sportif, mais il avait réussi à revenir après chacun d’eux.

Selon cette lecture, Ocon reste donc un très bon pilote, avec certaines limites, qui aurait énormément à offrir au sport automobile en dehors de la F1. Mais après autant de saisons, il ne pourrait pas véritablement considérer qu’il n’a jamais eu sa chance.

Une place pour la nouvelle génération

Le quatrième point de vue rejoint en partie cette conclusion, tout en insistant davantage sur la nécessité de renouveler la grille.

Ocon a été bon avec les différentes équipes pour lesquelles il a couru, mais rarement exceptionnel. Son comportement avec ses équipiers est également critiqué, plusieurs accrochages ayant alimenté l’idée qu’il n’avait pas toujours agi en véritable joueur d’équipe.

La situation s’est améliorée dernièrement chez Alpine puis chez Haas, même si une lecture plus sévère consiste à souligner que ses équipiers et lui se sont aussi moins souvent retrouvés directement en lutte.

Sa récente performance à Bakou, intervenue alors que les rumeurs concernant son remplacement s’intensifiaient, nourrit également une critique plus dure : celle d’un pilote capable de hausser son niveau lorsqu’il se sent menacé, ce qui peut laisser penser qu’il ne l’a pas systématiquement fait auparavant.

Mais cet avis dépasse le seul cas Ocon. Avec seulement 22 baquets disponibles dans une discipline censée représenter le sommet du sport automobile, offrir des opportunités aux jeunes pilotes est considéré comme essentiel. Aucun titulaire actuel n’est jugé indigne de la F1, mais de nombreux pilotes issus des catégories inférieures pourraient être meilleurs, ou posséder davantage de potentiel, qu’une partie importante de la grille.

Et si Ocon revenait encore une fois ?

Son départ de Haas ne signifie toutefois pas nécessairement que l’histoire d’Ocon en Formule 1 est définitivement terminée.

Le Français a déjà réussi à retrouver la grille après en avoir été écarté et, à seulement 30 ans, il évolue actuellement à un niveau jugé supérieur à celui de nombreux pilotes récemment évincés.

Yuki Tsunoda chez Red Bull, Sergio Pérez chez Red Bull, Daniel Ricciardo chez AlphaTauri, Kevin Magnussen chez Haas, ainsi que Valtteri Bottas et Zhou Guanyu chez Sauber sont notamment cités comme des pilotes qui n’affichaient pas, au moment de leur départ, un niveau comparable à celui montré par Ocon lors des dernières courses. Il faudrait même remonter à l’étonnante éviction de son ancien équipier Pérez à la fin de la saison 2020 pour retrouver une situation comparable.

Ocon dispose surtout encore de huit Grands Prix pour défendre sa réputation, avec une Haas améliorée désormais capable de se battre pour les points sur la majorité des circuits.

S’il parvient à signer plusieurs week-ends où il prend l’ascendant sur Bearman, il pourra quitter la grille en rappelant aux équipes qu’il reste une option expérimentée et crédible, aussi bien pour un remplacement ponctuel que pour un futur poste de titulaire.

Un retour en 2027 paraît exclu dans notre analyse, à moins que Cadillac F1 se passe de Valtteri Bottas pour le signer, mais une solide fin de saison pourrait suffire à maintenir son nom sur le marché pour 2028.

C’est finalement ce qui rend le cas Ocon difficile à trancher. Haas possède des arguments sportifs, financiers et stratégiques pour miser sur Camara, tandis que le Français a bénéficié de près d’une décennie pour faire ses preuves. Mais son niveau actuel suggère également qu’il ne quitte pas nécessairement la F1 parce qu’il n’est plus assez performant pour y courir.

Ses huit dernières courses serviront donc moins à sauver son baquet, puisque la décision est prise, qu’à déterminer dans quelles conditions il quittera la grille. Et pour un pilote qui a déjà réussi à revenir une première fois, cela pourrait compter pour la suite.