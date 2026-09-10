Bearman trouve le Madring ’cool’ mais craint qu’il ’décourage’ les dépassements

Oliver Bearman est convaincu que Haas F1 n’a pas encore montré tout le potentiel de ses évolutions apportées à Monza, notamment parce que le tracé italien est très particulier. Selon lui, le Madring pourrait mieux permettre de montrer les progrès effectués ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, grâce à un tracé bien plus classique que ne l’est la piste italienne.

Selon le Britannique, il est possible que les nouveaux points forts de la VF-26 se voient davantage en matière de performance pure, ce qui n’était pas le cas la semaine dernière, notamment en rythme de course.

"J’espère que la voiture sera performante, sur un circuit comme Monza c’est particulier, on a fait de bons progrès, on a ajouté de l’appui mais les gains étaient faibles à cause de la sensibilité à la traînée" a déclaré Bearman.

"Mais ici, c’est un circuit plus standard, plus en faveur des évolutions que nous avons apportées. On espère être plus compétitifs. On a été surpris positivement par les performances à Monza et on espère continuer sur cette tendance à Madrid."

S’exprimant sur la piste de Madrid, Bearman s’est montré enthousiaste car il aime les circuits urbains, et il pense que les caractéristiques seront particulièrement intéressantes en matière de pilotage, même s’il craint des difficultés pour dépasser.

"Le circuit est cool, j’aime piloter sur ces tracés et celui-là semble très intéressant. Il me fait penser à Djeddah et Bakou, un hybride entre les deux. Les circuits urbains sont souvent marrants, je ne sais pas comment sera la course mais c’est souvent un défi supplémentaire qu’on apprécie."

"C’est dommage, d’une certaine manière, parce que je trouve le tracé correct, mais il y a certaines caractéristiques du circuit qui découragent naturellement les dépassements. L’une d’elles est le freinage pour le virage 5, qui est en courbe, alors que c’est la vraie opportunité de dépassement, et ce genre de freinage en courbe enlève toute possibilité de varier les trajectoires et d’en tenter une à l’intérieur."

"Je pense que ce sera l’une de ces courses où nous serons très axés sur les qualifications, comme à Budapest, Monaco et même Zandvoort. Cela semble être un circuit où dépasser sera un grand défi."

Un défi "dangereux" pour Verstappen en karting ?

Bearman a aussi été interrogé sur conseils à Verstappen avant son défi en karting contre 100 concurrents le week-end prochain. Le Britannique s’est appuyé sur sa propre expérience dans un événement similaire, auquel plusieurs pilotes rapides avaient participé.

"Je ne pense pas que Max ait besoin de conseils, mais je ne sais pas, ça dépend. Lors de mon événement, il y avait genre trois ou quatre pilotes vraiment rapides. Genre, un gars courait dans le championnat britannique, alors quand je l’ai vu, je savais qu’il allait être rapide."

Le pilote Haas a également souligné l’importance des différences de poids et a reconnu qu’il aurait pu mieux se préparer à cet aspect de l’événement, d’autant qu’il était limité en termes de tour. Il admet toutefois avoir trouvé ce défi quelque peu dangereux.

"Évidemment, il y a une petite différence de poids, donc j’aurais dû me préparer un peu plus. De toute façon, plus vous faites de tours, plus vous avez de chances de dépasser, parce que je n’avais genre que 15 tours, donc s’il devait en faire le double, alors peut-être qu’il a une chance d’y arriver."

"C’est toujours un truc amusant, mais je me souviens que c’était une idée vraiment cool sur le papier jusqu’à ce que j’arrive au virage un devant, enfin, avec 50 karts devant moi et que je me dise : en fait, c’est vraiment dangereux. Mais tout s’est bien passé à la fin."

Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir battre Verstappen lors d’une bataille en karting, Bearman a pointé son avantage de poids sur le Néerlandais comme quelque chose qui pourrait jouer en sa faveur mais craint sa taille soit un désavantage significatif.

"Je dirais que j’ai un avantage de poids sur lui, je pense, donc cela irait dans le sens du oui, mais j’ai aussi la taille contre moi. Le problème en karting, c’est que cela dépend énormément de ça, vous savez, le côté aéro, le centre de gravité aussi."

"Quand vous êtes grand, vous perdez vraiment au change. Je suis allé faire du karting il y a quelques mois, et quand le grip est très élevé, je me suis retrouvé sur deux roues, donc je ne peux pas passer trop vite dans les virages. Donc ce n’est pas pas pas génial pour le temps au tour ultime."