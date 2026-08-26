Vasseur critique l’opérationnel et les qualifications chez Ferrari

Ferrari a dû céder face à Mercedes F1 et à la McLaren de Lando Norris ce week-end lors du Grand Prix des Pays-Bas. Pourtant, l’équipe avait un très bon rythme en course, en particulier ce dimanche, mais les difficultés rencontrées sur un tour en qualifications ont coûté très cher à la Scuderia, avec une quatrième place pour Lewis Hamilton et une cinquième pour Charles Leclerc à l’arrivée à Zandvoort.

Fred Vasseur déplore quelques erreurs opérationnelles ce week-end en plus d’un rythme moins bon sur un tour. Le directeur de la Scuderia a noté quelques soucis à ne pas reproduire dans les prochaines courses pour garder une chance de titre.

"Notre rythme de course était correct à Zandvoort, mais notre exécution n’était pas parfaite" déplore Vasseur. "Charles a perdu une position au profit d’Oscar Piastri lors du deuxième départ."

"Nous avons raté ce deuxième départ et il faut aussi le comprendre car c’est notre point fort. Piastri était en plus en pneus durs, et nous avons perdu beaucoup de temps à ce stade de la course."

"Et nous avons également effectué un arrêt aux stands lent. Il y a donc des points à améliorer si nous voulons maximiser nos résultats dans un plateau aussi serré."

"En course, l’écart entre les différents types de pneus était très faible, ce qui a rendu la stratégie difficile à lire. Et à un moment donné, nous avons même envisagé d’aller jusqu’au bout de la course avec Lewis avant l’intervention de la voiture de sécurité virtuelle."

Et le Français de confirmer que c’est lors des qualifications de samedi que l’équipe, qui monopolisait la troisième place sur la grille de départ ce dimanche, a perdu toute chance de succès.

"Dans l’ensemble, je pense que ce qui nous a le plus manqué ce week-end, c’est la performance en qualifications plutôt que le rythme en course. Nous allons analyser ce que nous aurions pu mieux faire et veiller à réaliser un week-end plus propre à Monza."

"Sur place et à l’arrivée, c’était encore un peu confus, ce qui est regrettable car je pense que notre rythme était solide... en tout cas, meilleur que celui de Mercedes."

"Mais c’est ainsi. Nous devons maintenant analyser en profondeur ce que nous avons fait et ce qui a cloché, comprendre pourquoi nous avons perdu cette position au départ alors que nous étions en pneus tendres, et tenter de faire mieux la semaine prochaine."