Tsunoda : ’J’avais vraiment besoin’ des points inscrits à Zandvoort

Yuki Tsunoda a terminé neuvième du Grand Prix des Pays-Bas après une course intense et de nombreux moments frustrants pour lui. Le pilote Red Bull s’est retrouvé plusieurs fois en fond de peloton mais a continué à remonter à chaque fois.

Victime d’un problème dont on n’a pas connu la nature, son ingénieur lui ayant dit de composer avec car il était impossible à régler, il a roulé en dépit de cela et termine neuvième.

"Il y a eu beaucoup de moments, la Safety Car n’a pas aidé, à un moment j’étais 15e, la deuxième voiture de sécurité n’a pas aidé non plus, et beaucoup de choses m’ont créé des défis, presque trop !" a déclaré Tsunoda.

"Et dans le dernier relais, j’étais hors des points, et j’ai eu un gros problème. Je pense que normalement, j’aurais... peut-être pas abandonné, mais j’aurais perdu de la performance et de la confiance pour attaquer."

"Mais je suis resté concentré, et à la fin je suis neuvième, donc je suis content. Même dans ces circonstances j’ai réussi à dépasser quelques voitures. Une neuvième place n’est normalement pas spéciale, mais après ces courses et la situation avec la voiture, c’est spécial pour moi et ça me donne confiance."

Le Japonais remercie Red Bull pour son traitement depuis trois courses, soit depuis le remplacement de Christian Horner par Laurent Mekies à la tête de la structure.

Selon Tsunoda, des progrès indépendants de lui ont été constatés : "Je pense que lors des trois dernières courses en particulier, l’équipe a fait beaucoup de choses pour me donner de la performance, et ça aide grandement."

"Une part de cela m’a donné de la performance sans que je ne change rien. J’apprécie grandement ce soutien de l’équipe et il est temps que je continue à m’adapter pour marquer des points. Mais c’est quelque chose dont j’avais vraiment besoin."