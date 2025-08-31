Aston Martin F1 signe un doublé dans les points pour contrer Hadjar

Beau doublé dans les points pour Aston Martin F1 au Grand Prix des Pays-Bas.

Lance Stroll a réussi à dérouler une belle course en partant de la 19e place pour terminer à la 7e, confirmant le très bon rythme vu ce week-end pour l’AMR25 mais gâché par des accidents de son côté vendredi et samedi.

Le pilote marque des points précieux pour préserver la 6e place d’Aston Martin F1 au championnat, avec Fernando Alonso, face à Racing Bulls qui a terminé sur le podium. 62 points contre 60, la bataille est serrée !

"La course a été très mouvementée aujourd’hui, avec de nombreuses opportunités, et nous sommes heureux d’avoir pu terminer avec les deux voitures dans les points," commente le Canadien.

"Nous avons réussi à gagner beaucoup de places en début de course grâce à une stratégie judicieuse et à un arrêt au stand anticipé après le premier relais. C’était formidable de rebondir après un week-end frustrant avec mes accidents. Je suis parti de la 19e place, et après le travail acharné de l’équipe pour reconstruire la voiture vendredi et samedi, cela fait du bien. A la semaine prochaine à Monza, j’ai hâte de retourner en piste là-bas !"

Fernando Alonso a fini juste derrière son équipier, à la 8e place.

"La voiture avait un bon rythme en course aujourd’hui et nous avons terminé dans les points. Nous avons manqué de chance avec le timing des Safety Cars et nous n’avons pas su en profiter."

"Nous avons eu quelques batailles à la fin après le deuxième arrêt, et je me sentais plus rapide que certaines des voitures qui ont terminé devant nous."

"C’était une course passionnante pour les fans et nous verrons si nous pouvons nous amuser à Monza la semaine prochaine malgré nos difficultés connues sur les très hautes vitesses."