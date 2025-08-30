Haas F1 ’manque de performance’ mais Ocon et Bearman ont fait une erreur

Esteban Ocon s’est qualifié 18e du Grand Prix des Pays-Bas après une qualification décevante. Le pilote Haas F1 et son équipier Oliver Bearman n’ont pas franchi la première partie des qualifications après deux erreurs en fin de Q1 qui ont compromis leurs chances.

"C’était très limite malheureusement sur ces trois runs. On avait bien optimisé la voiture mais on manque de performance sur ce circuit depuis le début du week-end. Sur le dernier run, ça commençait à aller dans notre sens, mais une erreur pour Ollie, une erreur pour moi et c’était fini" regrette Ocon.

"Ce dixième de seconde pour passer en Q2, on l’avait. Le résultat est pire que ce qu’est notre performance. Je suis sûr qu’on aura le rythme demain pour essayer de faire quelque chose. On va partir de loin mais on va tout donner pour essayer de remonter."

Auteur de plusieurs remontées spectaculaires depuis le début de saison, le Français n’est encore pas abattu et vise un bon résultat : "On verra demain, mais on va tout donner pour avoir une stratégie qui nous favorise et essaie d’être agressive pour doubler les autres."

"On part très loin mais on doit se donner les moyens de rentrer dans les points. L’historique de la voiture est qu’on est toujours mieux en qualifications que lors des courses, donc j’espère que ce sera encore le cas demain."

Bearman sera juste derrière son équipier sur la grille, en 19e place, et il reconnait une frustration après un dernier tour décevant en Q1 : "Le premier run s’est bien passé, j’avais un bon feeling avec la voiture. La voiture semblait dans une bonne fenêtre."

"Le deuxième run en pneus usés semblait correct, et j’aurais dû améliorer dans le troisième en pneus neufs et ça n’a pas été le cas. J’avais un feeling très différent de celui avec les trains de pneus différents. On a fait quelques petits changements entre ces runs et on doit savoir si c’est la cause."

Comme Ocon, il garde un peu d’espoir pour la suite du week-end, mais semble quand même prudent : "Le rythme de course devrait être correct, je n’ai pas beaucoup d’espoir mais on verra ce qu’on peut faire."