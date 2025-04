Tost a tenté de convaincre Michael Schumacher de ne pas revenir en 2010

Franz Tost a révélé qu’il a parlé à Michael Schumacher à l’époque où le septuple champion du monde réfléchissait à sortir de sa retraite pour rejoindre Mercedes F1. L’ancien directeur de Toro Rosso a tenté différents arguments, en vain. Il pense toujours aujourd’hui qu’il n’aurait pas dû revenir.

"Le retour de Michael était totalement inutile. J’en ai discuté avec Michael lors d’un dîner peu avant son retour. Je lui ai dit : ’Ton temps est révolu’. Il s’en est suivi le dialogue suivant : Je lui ai demandé : ’Qu’est-ce que tu attends ? Il m’a répondu : ’Je veux gagner des courses et redevenir champion du monde’" a déclaré Tost.

"Moi : ’Tu peux oublier ça. La Formule 1 est un sport complètement différent aujourd’hui. Lorsque vous avez quitté Ferrari, vous pouviez encore faire des essais à tout va. Vous aviez votre propre fabricant de pneus, Bridgestone, qui faisait tout pour vous. Si vous aviez du sous-virage, par exemple, vous testiez un pneu jusqu’à ce que le problème soit résolu’."

"’Aujourd’hui, vous avez des pneus à taille unique et seulement sept jours d’essai, dont la moitié pour vous et le reste pour Rosberg. Oubliez cela. Mais le plus important, c’est que vos concurrents directs ont 20 ans de moins que vous. Surtout en Formule 1, le film s’épuise trop vite à partir d’un certain âge. Ensuite, c’est fini’. Il l’a accepté sans rechigner."