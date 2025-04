Norris a été ’pris au dépourvu’ deux fois par Hamilton à Djeddah

Lando Norris a mis trois tours pour dépasser Lewis Hamilton à Djeddah, après que le titulaire de Ferrari l’a repassé dans la ligne droite. Le pilote McLaren F1 a apprécié cette lutte, tout comme il a été positivement surpris de ne pas être trop perturbé par l’air sale pendant la course.

"J’étais satisfait. Lewis a bien joué. Il m’a donc fallu trois tours pour le dépasser. Le premier était juste, je pensais que je m’en sortirais en l’attrapant et en m’éloignant. Le deuxième, vous savez, il était assez tôt sur le frein... Et je voulais essayer de l’éviter, parce qu’il m’a un peu pris au dépourvu, ce qui signifie qu’il en a fait deux d’affilée" note Norris.

"Et puis évidemment, la troisième fois, j’ai retenu la leçon. Mais c’était probablement la seule chose à faire. Le reste a été une bonne course. Le rythme était très soutenu alors qu’ici, l’air propre, c’est incroyable la différence que ça fait."

"Même lorsqu’une voiture a cinq secondes d’avance, vous ne pensez pas que cela vous affecte, elle passe au stand, puis la voiture s’anime, les pneus se refroidissent un peu, et il est difficile de la suivre. Les dépassements n’ont pas été trop mauvais, mais le plus dur a été de se rapprocher de la seconde. Mais je suis content de ma quatrième place. C’était une bonne remontée."

Le Britannique est conscient qu’il doit réussir à moins se mettre la pression et se faire plus confiance pour être plus performant : "J’essayais de le faire. C’est quand je suis performant que je m’amuse et que je suis détendu."

"Je me mets probablement un peu trop de pression en ce moment, pas pour n’importe quelle raison, et pas à cause du championnat et de toutes ces choses, juste parce que je me mets trop de pression, parce que je veux bien faire, comme je veux faire si bien, vous savez. Je veux être en pole position. Je veux gagner. Je veux être parfait."

"Et je pense que je dois accepter un peu plus que je ne serai pas parfait et que je fais des erreurs parce que j’essaie d’être parfait, plutôt que l’inverse. Je pense donc qu’il faut que je me détende un peu, que je fasse un peu plus confiance à ma vitesse, parce que ma vitesse à Djeddah et dans toutes les courses de cette saison ont été, je pense, les meilleures."

"Je suis convaincu que je peux gagner les courses si je me donne plus de chances le samedi. C’est donc plus facile à dire qu’à faire, et vous savez, je dois sortir et faire un meilleur travail le samedi, mais c’est ce à quoi je vais m’atteler."