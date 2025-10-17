Symonds : Cadillac refuse de se fixer ’des objectifs faciles à atteindre’

Cadillac F1 continue de préparer ses grands débuts en Formule 1 prévus l’année prochaine, et l’équipe a profité de ne pas avoir de programme en cours pour prendre de l’avance sur le développement de sa première monoplace.

Bien que le fait de s’engager tôt dans la préparation de son châssis ait quelques implications mineures en termes de packaging final, le consultant exécutif en ingénierie Pat Symonds ne pense pas que cela aura un impact important sur ses performances globales.

En effet, les performances aérodynamiques de la voiture dépendront en grande partie de la conception du plancher, de la carrosserie et des ailerons, des domaines dans lesquels Cadillac affirme avoir des ambitions audacieuses.

"Nous nous sommes fixé un objectif très ambitieux en matière d’aérodynamique pour le début de la saison. Très ambitieux. Voyons comment nous allons y parvenir. La FIA a donné à toutes les équipes une indication du niveau d’appui et de résistance aérodynamique attendu à la fin de 2026" a déclaré Symonds.

"Si vous vous souvenez bien, elle avait fait de même pour les voitures de 2022, mais les équipes ont largement dépassé ces objectifs. Je pense que cette fois-ci, la FIA, consciente d’avoir sous-estimé la situation la dernière fois, a fixé un objectif qui, pour être honnête, me semble tout à fait réaliste."

"Mais on ne vise pas des objectifs faciles à atteindre. Ce n’est pas ainsi que l’on fait de la course. Nous avons donc simplement dit ’d’accord, c’est l’objectif que la FIA a fixé. Allons-y, dépassons-le de x points’."

Malgré le fait que l’équipe utilise une soufflerie en Allemagne et ait un QG européen en Angleterre, Symonds réfute que l’identité américaine du team en souffre : "Ceux qui disent cela ont tort sur toute la ligne. Il s’agit d’une équipe américaine."

"Elle est basée aux États-Unis, mais il est opportun de mettre les choses en route, d’utiliser certaines des connaissances disponibles en Europe. Je participe à de nombreuses réunions chaque jour, et il y a beaucoup de personnes sur mon écran."

"Je ne sais vraiment pas si elles se trouvent à Charlotte, à Cologne ou si elles sont assises à côté de moi. Cela n’a plus d’importance, n’est-ce pas ? Nous pouvons faire ces choses. Le fait que nous soyons physiquement séparés ne m’inquiète pas le moins du monde. Nous ne sommes pas séparés mentalement."

Bien qu’elle soit cliente de Ferrari pour ses premières saisons en Formule 1, Cadillac ne va pas trop simplifier son approche et va chercher à s’éloigner des conceptions classiques des équipes B : "Nous ne procédons pas comme certains de nos concurrents."

"Nous prenons le moteur, la cassette de boîte de vitesses, mais l’ensemble du support de boîte de vitesses, l’ensemble de la suspension arrière, toutes ces pièces, la suspension avant, en fait, toutes ces pièces que certaines autres équipes achètent à leurs fournisseurs, nous ne le faisons pas."

"Nous concevons tout à partir de zéro. Je crois fermement qu’il faut être maître de son destin, et je pense que si vous êtes une équipe cliente, ce n’est pas ainsi que vous remporterez le championnat du monde."

Ferrari donne un maximum d’informations à Cadillac quant à son moteur 2026, et Symonds salue cette transparence. Néanmoins, les modifications tardives du concept effectuées par le Cheval cabré sont forcément un problème.

"Ils ont été très arrangeants. Ce ne sont pas des choses majeures, mais prenons un exemple simple : certains câbles autour du moteur, certaines positions du collecteur hydraulique n’ont été finalisées qu’il y a quelques semaines."

"Ce genre de choses n’est pas dramatique, mais cela peut vous obliger à modifier des tuyaux hydrauliques que vous aviez déjà fabriqués, par exemple. Tout ce qui est important a été réglé assez tôt. Ils ont été d’une aide incroyable. Ils semblent vraiment adhérer à notre projet. C’est vraiment agréable de travailler avec eux."