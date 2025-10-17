Sainz comprend que McLaren F1 demande de la ’prudence’ à Piastri et Norris

Carlos Sainz comprend la stratégie de McLaren F1, qui consiste à calmer Oscar Piastri et Lando Norris pour éviter qu’ils s’accrochent. Selon le pensionnaire de Williams, il est impossible pour une équipe qui n’est pas aussi dominante que l’était Mercedes durant la décennie précédente de laisser ses pilotes se battre.

Selon lui, il faut toutefois que l’équipe redouble de prudence, malgré la large avance de Piastri sur le premier rival du duo, Max Verstappen, qui pointe à 63 points de l’Australien et à 41 points de Norris.

"Cela dépend de la domination de l’équipe" note Sainz. "Je pense que les années Mercedes sont un parfait exemple de leur domination telle qu’ils pouvaient se permettre de se battre un peu plus entre eux."

"Je pense que chaque fois que le championnat peut échapper à une équipe ou à un pilote, il faut respecter cela et être un peu plus prudent. Même si les équipes ne le disent pas, le championnat des pilotes est quelque chose que les équipes veulent remporter."

Verstappen est évidemment une menace active pour McLaren, mais selon le pilote espagnol, ce n’est pas l’identité du rival de Piastri et Norris qui compte : "Peu importe qui est l’autre pilote."

"Si le championnat peut être remporté par l’équipe et le pilote, et que vous avez deux pilotes qui se battent pour le remporter, et qu’il y en a un qui peut vous le ravir, peu importe que ce soit Carlos Sainz, Max Verstappen ou Charles Leclerc, vous voulez que le championnat soit remporté par vos deux pilotes, donc vous voulez les garder relativement sous contrôle."

De son côté, Pierre Gasly pense que le fait que McLaren ait remporté le championnat des constructeurs signifie qu’ils devraient laisser leurs pilotes libres de se battre : "Je pense que c’est normal, tant que le championnat des constructeurs n’est pas encore décidé, que l’équipe prenne toutes les précautions nécessaires."

"Mais je pense qu’à partir de maintenant, nous serons tous heureux de les voir courir librement les uns contre les autres. Nous parlons d’un championnat du monde. On souhaite que le résultat soit déterminé dans le cockpit et sur la piste, sans aucune influence extérieure."

"J’espère donc que c’est ce que nous allons voir. Mais chacun a son opinion à ce sujet. Je pense que du point de vue des pilotes, on souhaite toujours courir librement, et c’est ce que je souhaite pour eux deux."