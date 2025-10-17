Crawford va faire son premier roulage en Grand Prix au Mexique

Aston Martin F1 a confirmé que Jak Crawford fera ses débuts en week-end de Grand Prix lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico la semaine prochaine. Le Texan de 20 ans pilotera l’AMR25 lors des EL1 sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez avant que Lance Stroll ne reprenne le volant pour les EL2.

Cette séance constitue l’une des sorties obligatoires de la saison pour les rookies, permettant de collecter des données précieuses tout en soutenant le développement des jeunes talents. Il a déjà pris le volant des AMR22, AMR23 et l’AMR24, totalisant plus de 2000 kilomètres de roulage, mais jamais en week-end officiel.

"Je suis ravi de piloter l’AMR25 la semaine prochaine au Mexique pour ma toute première séance officielle" a déclaré Crawford. "J’ai travaillé en étroite collaboration avec l’équipe toute l’année."

"Donc passer à l’étape suivante et prendre la piste lors d’un week-end de Grand Prix est vraiment excitant. Annoncer cela au Texas, d’où je viens, rend le moment encore plus spécial après une semaine bien remplie avec l’équipe et Aramco à Houston."

Andy Cowell, team principal, est heureux de pouvoir contribuer à l’avancée de la carrière d’un jeune pilote : "C’est fantastique d’offrir à Jak l’opportunité de participer aux EL1 au Mexique. Il a fait preuve d’une réelle maturité et a fourni des retours techniques solides tout au long de l’année."

"Ces séances sont un élément essentiel de notre stratégie de développement des jeunes talents. Jak réalise une excellente saison en F2 et a contribué de manière significative au développement de l’AMR25 comme de l’AMR26. C’est une excellente opportunité pour lui de continuer à progresser tout en nous aidant à recueillir des données précieuses."