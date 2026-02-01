Surprise ? Cadillac F1 accueille les sponsors de Pérez : Telcel, Infinitum et Claro

Cadillac F1, qui fera ses débuts dans le championnat du monde de Formule 1 2026, vient d’annoncer un partenariat stratégique avec le géant latino-américain des télécommunications América Móvil et ses marques phares Telcel, Infinitum et Claro.

Ces sponsors sont évidemment ceux de Sergio Pérez, sans surprise. Cette alliance marque toutefois un soutien majeur pour la première saison de l’équipe américaine sur la scène mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, les marques Telcel, Infinitum et Claro seront visibles sur les structures de l’équipe dans le paddock et sur les voitures, renforçant ainsi la présence d’América Móvil en Formule 1 et prolongeant son historique de soutien à plusieurs pilotes et écuries.

Le projet reposera sur autant sur Valtteri Bottas que sur Sergio « Checo » Pérez.

Marcela Velasco Cámara, directrice marketing d’América Móvil, a commenté : "La Formule 1 représente le summum de l’ingénierie, de l’innovation et de la précision à l’échelle mondiale. Lorsque Sergio Pérez a rejoint Cadillac F1, nous avons perçu l’ampleur de leur ambition et il était naturel pour nous de faire partie de cette aventure. Notre partenariat avec Cadillac reflète la vision d’América Móvil : promouvoir des plateformes technologiques de classe mondiale qui relient talent, vitesse et innovation à des millions de personnes. À travers des marques telles que Telcel, Infinitum et Claro, nous réaffirmons notre engagement envers le développement technologique, le sport de haut niveau et une base de fans mondiale de plus en plus passionnée et exigeante."

Tyler Epp, responsable mondial de la stratégie commerciale de Cadillac F1, ajoute : "Nous sommes ravis d’accueillir América Móvil dans l’aventure Cadillac F1 à ce stade passionnant de notre projet. Plus que tout, nous voulons contribuer activement à la discipline, et compter sur des marques ayant une longue expérience en Formule 1 nous aidera à nous connecter authentiquement avec les fans existants tout en touchant de nouveaux publics dans les marchés émergents."