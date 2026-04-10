Herta a tranché : la F2 à Montréal va le priver de l’Indy 500

Le pilote d’essais de Cadillac F1, Colton Herta, devra bien faire une croix sur l’édition 2026 des 500 Miles d’Indianapolis. En cause : un remaniement du calendrier de la FIA pour la saison de Formule 2, conséquence directe du contexte géopolitique actuel.

Initialement, la catégorie antichambre de la Formule 1 devait disposer d’une plus grande flexibilité pour reprogrammer ses manches après l’annulation des rendez-vous de Bahreïn et d’Arabie saoudite, eux-mêmes supprimés dans la foulée des Grands Prix en raison du conflit en Iran. L’idée était alors de repositionner ces courses à des dates offrant davantage de marge que celles de la F1.

Mais la Fédération a finalement tranché : la Formule 2 accompagnera les Grands Prix de Miami et du Canada en mai. Un choix loin d’être anodin, puisque la manche canadienne entre directement en concurrence avec les mythiques 500 Miles d’Indianapolis.

Un dilemme insoluble pour Colton Herta. Le pilote américain, engagé cette saison avec Hitech en F2, étudiait la possibilité de participer une nouvelle fois à l’épreuve phare de l’IndyCar avec Andretti Global, son ancienne équipe. Un scénario envisageable tant que la F2 ne reprenait pas avant Monaco, début juin.

Mais le nouveau calendrier change totalement la donne. Herta ne peut désormais pas disputer à la fois la manche canadienne de F2 et l’Indy 500. Malgré un léger ajustement de l’horaire de départ de la course américaine, avancé à 10h00 heure locale le dimanche 24 mai, les contraintes logistiques restent trop importantes. Entre un transfert express depuis l’Indiana vers Montréal et la préparation nécessaire pour la course principale de F2, la mission est jugée irréaliste.

Conséquence directe : Andretti Global a confirmé qu’elle n’alignerait que trois monoplaces pour la 110e édition de l’Indy 500, rompant avec une tradition bien établie.

Le directeur d’équipe, Ron Ruzewski, a clarifié la situation : "Comme beaucoup l’avaient deviné, nous essayions de monter un programme pour une quatrième voiture, et notre priorité aurait été Colton. Mais nous sommes engagés dans son programme en Formule 2 pour son ascension vers la Formule 1."

"Il y avait beaucoup d’intérêt, mais nous nous concentrons avant tout sur des programmes à forte valeur ajoutée. Honnêtement, le talent ne manque pas, mais notre objectif est de rester focalisés sur notre effectif actuel et de poursuivre les efforts solides entamés cette année."

"Nous ne voulons pas nous disperser. Nous allons donc rester à trois voitures."

Une décision qui marque un tournant pour l’équipe américaine, qui alignait au moins une voiture supplémentaire lors de chaque Indy 500 depuis 15 ans. Ces dernières saisons, ce baquet additionnel était occupé par Marco Andretti, lequel a annoncé sa retraite complète en octobre dernier.

Pour l’édition 2026, Andretti Global s’appuiera donc sur Will Power, Kyle Kirkwood et Marcus Ericsson. Tous tenteront d’offrir à l’écurie sa première victoire à Indianapolis depuis 2017, dans une course qui s’annonce une nouvelle fois ouverte et imprévisible.